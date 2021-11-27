Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм COVID-19 c Эболой

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма COVID-19 омикрон. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как Дельта, и таким же опасным, как Эбола», — подчеркнул эксперт в интервью медиагруппе Funke.

Он указал на отсутствие на данный момент точных данных об опасности штамма. При этом специалистам известно, что омикрон быстро распространяется по миру.

Как отметил Монтгомери, изначально человечество недооценило опасность коронавируса, ошибочно посчитав, что вскоре удастся достичь коллективного иммунитета. Однако появился «крайне заразный» штамм «Дельта», добавил специалист.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Так, у штамма выявлено больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма. При этом он указал на необходимость относиться с настороженностью к новому варианту COVID-19, так как он содержит большое количество мутаций. В связи с этим эксперт заявил о важности вакцинации.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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