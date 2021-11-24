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Британские ученые предупредили об опасности нового штамма COVID-19

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Британские ученые заявили о риске распространения нового штамма COVID-19, потенциально более опасного, чем остальные варианты вируса. Об этом 24 ноября сообщает газета Daily Mail.

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Уточняется, что особая опасность данного штамма обусловлена содержанием в нем самого большого количества мутаций. Из-за этого он более устойчив к вакцине, предупреждают ученые.

По данным издания, на текущий момент в мире зарегистрированы десять случаев заболевания этим штаммом: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Как подчеркнул вирусолог Том Пикок, комбинация мутаций у нового штамма «ужасающая». По словам специалиста, этот вариант может быть хуже, чем остальные, включая доминирующий в мире штамм «Дельта».

В свою очередь, генетик Франсуа Баллу указал на то, что новый штамм сможет эффективнее уклоняться от антител. Набор мутаций свидетельствует о том, что опасный вариант мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ.

«В настоящее время за штаммом следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще», — приводит его слова «Газета.Ru».

Ранее, 19 ноября, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма COVID-19. Специалист отметил, что «Дельта»-линия явно вытеснила остальные мутации вируса, однако пределы его эволюции уже где-то совсем близко.

В свою очередь, профессор вирусологии и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что «Дельта»-штамм особенный, так как он наиболее хорошо приспособился к человеческому обществу и распространяется наиболее эффективно. По словам эксперта, у этой мутации есть отличия от исходного варианта, от которого сделали вакцины, — требуется в несколько раз больший титр антител, чтобы его нейтрализовать.

Президент России Владимир Путин 12 ноября не исключил, что могут появиться новые, более опасные штаммы коронавируса.

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