Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против нового штамма COVID-19

Российский «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма коронавируса COVID-19 B.1.1.529 из ЮАР, так как дает наиболее широкий спектр антител. Об этом 26 ноября заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта, но «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше», — сказал он «РИА Новости».

Глава учреждения добавил, в Центре имени Гамалеи пока не получали новый штамм коронавируса. Без него невозможно проверить эффективность российской вакцины.

«Штамма нового варианта вируса у нас пока нет. Эффективность вакцины можно определить только экспериментально, а для этого как раз нужен штамм», — отметил специалист.

Ранее в этот день Гинцбург указал на необходимость относиться с настороженностью к новому варианту COVID-19, так как он содержит большое количество мутаций, а именно 32. В связи с этим эксперт заявил о важности вакцинации.

Также он уточнил, что Центр имени Гамалеи планирует проверить эффективность разработанной им вакцины «Спутник V» к новому варианту коронавируса. О результатах эксперимента он пообещал проинформировать мировую общественность.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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