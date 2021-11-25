Выявленный в Ботсване новый штамм COVID-19 не был обнаружен в России

Штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружен. Об этом заявил в четверг, 25 ноября, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее в этот день британские ученые заявили о риске распространения нового штамма COVID-19, потенциально более опасного, чем остальные варианты вируса. По их словам, этот вариант может быть хуже, чем остальные, включая доминирующий в мире штамм «Дельта».

«Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много», — отметил Хафизов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, штамм B.1.1.529 был обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Однако в Гонконге речь идет о завозном случае из ЮАР. Хафизов пояснил, что всего пока обнаружено 10 образцов, но, вероятно, реальное число уже гораздо выше.

Вместе с тем он подчеркнул, что российские тест-системы на COVID-19 способны выявить штамм коронавируса с 32 мутациями.

«Тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, способны выявить данный вариант, так как практически все разработчики тестов стараются избегать использования в качестве мишени гена S-белка», — заключил эксперт.

Ранее в этот день врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление новых штаммов коронавируса, в том числе B.1.1.529, является попытками вируса обойти коллективной иммунитет, который формируется как за счет вакцинации, так и после перенесенного COVID-19.

19 ноября кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма COVID-19. Специалист отметил, что «Дельта»-линия явно вытеснила остальные мутации вируса, однако пределы его эволюции уже где-то совсем близко.