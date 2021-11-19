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Иммунолог выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма

Иммунолог Крючков выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма
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«Дельта»-линия штаммов коронавируса вытеснила остальные его мутации, однако пределы эволюции COVID-19 где-то близко, считает кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков. Об этом он заявил в пятницу, 19 ноября, в ходе во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация».

«С лета у нас «Дельта»-линия вытеснила все остальное. Это общее название для целой группы штаммов. Дельта линия — ее главная проблема — заразность <...> Пределы эволюции вируса где-то близко, я сомневаюсь что будет штамм, который, например, в два раза более заразным будет. Кроме того, вирус адаптируется к иммунитету», — объяснил Крючков.

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В ходе пресс-конференции профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, выразил мнение, что «Дельта»-штамм — особенный, так как он наиболее хорошо приспособился к человеческому обществу и распространяется наиболее эффективно. По словам эксперта, у этой мутации есть отличия от исходного варианта, от которого сделали вакцины, — требуется в несколько раз больший титр антител, чтобы его нейтрализовать.

Ранее Крючков рассказал «Известиям», что «Дельта»-штамм коронавируса действительно имеет способность ускользать от нейтрализующих его антител и на популяционном уровне он чуть более адаптирован, например, к поствакцинному иммунитету.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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