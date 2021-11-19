Врачные перспективы: как не лишиться здоровья при постковидной реабилитации

Баночное кровопускание, японский гидролизат плаценты и экстракты ядовитых растений "в ничтожно малых концентрациях" — во время пандемии COVID-19 российские клиники активно включились в битву за пациента. Причем участвуют в ней не только маленькие и малоизвестные медцентры, но и крупные сетевые заведения. Отечественный рынок экзотических методов лечения коронавирусной инфекции и ее последствий расширяется практически ежедневно, а стоить такие процедуры могут очень прилично: например, консультация гомеопата обойдется в 8 тыс. рублей, а курс капельниц плацентарным экстрактом – в 90 тыс. Причем предлагают такие услуги многие медцентры Москвы, а их эффективность якобы исследуется на уровне лабораторий Минздрава. В том, сколько могут стоит нетрадиционные медуслуги, какие из них имеют под собой научное обоснование, можно ли такими способами лечить "потсковид" и как не оказаться жертвой развода на деньги в попытке сохранить здоровье, разбирались "Известия".

Плацентарные масштабы

Сегодня одной из самых популярных методик снятия постковидного синдрома в Сети можно назвать терапию с помощью японского плацентарного препарата («Лаеннек»). Интересно, что его используют и для общего восстановления самочувствия, и, к примеру, для лечения... алопеции (облысения). При этом цена курса плацентарной терапии доходит до 90 тыс. рублей.

- Мне прокапали 10 капельниц, на каждую уходит пять ампул препарата, - рассказал «Известиям» москвич Александр (имя изменено).

Конечно, пациент заметил некоторое улучшение состояния, но он уверен: при такой стоимости лечение могло бы быть и более успешным. В среднем купить 10 ампул препарата можно за 10-16 тыс. рублей. То есть самостоятельное "исцеление", которым так часто занимаются наши соотечественники, обойдется примерно в 50 тыс. При этом в сети можно найти массу предостерегающих отзывов относительно чудо-препарата.

"Не советую вообще даже прикасаться к этому препарату! Не знаю кому и чем он мог помочь, но хочу написать, те у кого никакого эффекта и просто потратили деньги — радуйтесь. У меня после его приема были судороги и криз", - пишет, например, пользователь одного из сайтов отзывов Марина.

А вот на сайте производителя можно найти массу хвалебных комментариев — и от профессоров, и от академиков. Возможно, любовь к этому препарату у российских врачей вызвана именно тем, что ее разработал академик Владимир Филатов, применявший этот метод в офтальмологии. Однако позже патент на его производство был выкуплен японцами. Сейчас такую процедуру потсковидной реабилитации можно пройти во многих клиниках. Так, ранее научный руководитель клинико-диагностического центра «Медси», профессор, лауреат госпремий РФ Геннадий Коновалов сообщил "Известиям" экспериментальная методика применяется в Центре диагностики нарушений у пациентов, перенёсших COVID-19, и профилактики тяжелых осложнений в случае инфицирования. В колл-центре федеральной сети клиник корреспонденту "Известий" при попытке записаться на процедуру сообщили, что капельницы делают на дому при наличии направления от врача. А вот препарат необходимо приобрести самостоятельно.

- Вызов врача на дом будет стоить 2100 рублей, а капельное введение лекарства продолжительностью до часа 1800, - сообщили в клинике.

"Известия" позвонили и в ряд других клиник, чтобы выяснить, во сколько такое лечение. В "Т-клинике", например, сообщили, что прокапать плацентарное лекарство можно прямо в медцентре.

- Сначала нужно к терапевту на консультацию, она стоит две тысячи рублей. И врач уже назначит, сколько таких капельниц нужно, и куда колоть - в вену, в мышцу, - пояснили в клинике.

В центре "СкороМед" на Белорусской "Известиям" рассказали, что обычно необходимо пройти минимум пять процедур, но "точное количество можно будет узнать именно после консультации терапевта".

Интересно, что эффективностью этой процедуры при лечении коронавируса и его последствий интересуются не только частные клиники. Лекарство уже испыталина базе Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАО ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ. В составе комплексного лечения «Лаеннек» применили для реабилитации пациентов со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции.

- Это было пилотное исследование на небольшой выборке, но мы бы хотели провести и более расширенное клиническое исследование, - рассказала «Известиям» заместитель директора по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско. - Я считаю, что «Лаеннек» может найти применения при лечении постковидного синдрома.

Сторонники применения этого средства указывают, что в Японии оно доступно всем гражданам по ОМС. Однако за все время существования подобные препараты никогда не получали регистрацию ни EMA (Европейское агентство лекарственных средств), ни FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), подчеркнул в беседе с «Известиями» фармоколог Юрий Киселев. Не рекомендовано средство для лечения коронавируса и российским Минздравом.

— Любовь к наваристым супам из белковых продуктов (а именно это, если сильно упрощать, скрывается за сложным словом «гидролизат») на отечественных просторах давняя — то кровь телят, то вот теперь плацента. Всерьез говорить о конкретном ясном механизме действия жидкости, в которой содержатся мириады компонентов, не приходится, — говорит эксперт.

Более того, помимо недоказанной эффективности, у препарата могут быть и нежелательные побочные эффекты.

— Плацентарные факторы роста хорошо известны как ускоряющие течение опухолевого процесса. Их подавление — одна из мишеней для противоопухолевых препаратов, — подчеркнула «Известиям» директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор Марина Секачева.

Поэтому прежде, чем соглашаться на такие дорогостоящие уколы, следует несколько раз подумать, уверены эксперты.

Искупить кровью

Еще одна модная процедура ковидной эпохи, которую предлагают медцентры, — баночное кровопускание (хиджама). Первые упоминания этой процедуры датируются 1550 годом до н.э. В древнейшем учебнике по медицине об этом методе писали египтяне, поэтому традиционно хиджама считается арабским народным методом лечения.

Как утверждают мастера коровопускания, процедура позволяет избавиться от «плохой» крови, запустить процесс кроветворения, и в целом улучшить кровообращение в организме. Есть и более радикально настроенные специалисты, которые утверждают, что кровопускание может помочь вылечить COVID-19.

Вот такпредлагает лечить инфекцию в своих методических рекомендациях мастер из Уфы Данислам Шайхитдинов: «Хиджама на спину и спереди полностью на проекции легких. Это на сегодняшний день единственный эффективный метод выведения наружу сгустков форменных элементов крови из микрокапилляров альвеол. Тем самым устраняется среда, благоприятная для развития грибов и бактерий».

Доктор натуропатии, как он себя называет, уверяет, что процедура уменьшает негативные последствия «цитокинового шторма», возникающего как ответ на сильнейшее воспаление в легких. По его мнению, ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свёртывание, тромбогеморрагический синдром) может эффективно устраниться только посредством хиджамы.

«Основной целью всего лечения пациента с обострением пневмонии – вернуть крови возможность циркуляции и аэрации в легких, горячая, насыщенная кислородом и форменными элементами кровь сама «сделает свое дело», растворив сгустки и излившуюся в просвет альвеол плазму», - указано в его рекомендациях.

С самим Данисламом "Известиям" поговорить не удалось. Но вот что рассказал корреспонденту сотрудник московского Центра реабилитации и хиджамы Марат Магомаев.

- Эта процедура в принципе не имеет как таковых ограничений, потому что воздействие идет на микроциркуляционное русло. Но в качестве противопоказаний специалисты не рекомендуют делать ее тем, у кого есть анемия, диабет (только с осторожностью), онкология на поверхности кожи. Всем остальным она не противовопоказана. Если говорить о постковидной реабилитации, то самое опасное последствие- то, что кровь сгущается. Хиджама помогает разгрузить поверхностные капиллярные сети, улучшая трафику и кровоток. И мы запускаем процесс гемофореза, то есть кроветворения, - рассказал специалист.

Что же касается лечения коронавируса, то тут специалист по хиджаме признал, что на этом направлении никаких данных пока нет. При этом некоторые ученые уверяют, что эта методика - анахронизм, который на самом деле вряд ли поможет при COVID-19.

Действительно, кровопускание - медицинская процедура, которая была распространена веками. Однако медицинская наука не стоит на месте и совершенствуется, методы лечения и диагностики постепенно заменяются на более эффективные и безопасные, подчеркнул в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

- И в результате этого ожидаемая продолжительность жизни, и, что ещё более важно, ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла по сравнению с временами, когда в ходу было кровопускание. Трудно представить, каким образом процедура может помочь преодолеть COVID-19. А вот представить, как при кровопускании заразиться, к примеру, ВИЧ, увы, отнюдь не тяжело, - считает эксперт.

Распространённость процедуры в ряде стран и призывы лечить с ее помощью COVID-19 привели к тому, что высказаться на этот счет пришлось и официальным лицам. В частности, Минздрав Киргизии выступил с обращениемо том, что хиджама не избавляет от COVID-19 .

- Официально заявляю, что хиджама не имеет медицинского подтверждения и не соответствует клиническим протоколам лечения, - подчеркнула начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова, выступая на брифинге. - Поэтому призываю не делать кровопускание. Наоборот, через кровь вы можете заразиться не только COVID-19, но и вирусным гепатитом и ВИЧ, симптомы которых проявятся через один-два или три месяца.

Однако эта процедура активно предлагается медцентрами. Как выяснил корреспондент "Известий", ознакомившись с предложениями клиник, стоимость такого лечения в Москве начинается от 2,5 тыс. рублей и может доходить до 10 тыс. за процедуру. К примеру, в федеральной сети "Хиджама Авиценна" сообщили, что гарантируют результат за три тысячи рублей - по акции.

Ненаучная гипотеза

На рынке медуслуг можно встретить и предложения лечения постковидного синдрома с помощью «любимого» метода борцов со лженаукой - гомеопатии. К примеру, в московской Клинике классической гомеопатии имени С. Ганемана, куда корреспондент "Известий" обратился за консультацией, сообщили, что прием по последствиям коронавирусной инфекции обойдется в 8 тыс. рублей. Существует и возможность экстренной консультации с помощью телемедицинских технологий при остром COVID-19.

- Но сейчас все специалисты заняты, - заявили в клинике при поптыке записаться на прием.

То есть, консультации гомеопатов пользуются популярностью даже при тяжелом течении инфекции. Какое же лечение они предлагают? На сайтеСанкт-Петербургского центра классической гомеопатии указано, что при потере обоняния будут эффективны такие средства, как Aconit (аконит - ядовитое растение из семейства лютиковых), Bryonia (препарата из настойки корней растения переступень белый из семейства тыквенных, Eupatorium perfoliatum (посконник пронзеннолистный) и Arsenicum album (оксид мышьяка).

— При прогрессировании заболевания, возможно нарастание слабости, признаков дыхательной недостаточности (что требует обязательного врачебного наблюдения), применение гомеопатических средств, таких как Phosphor (Р32 -радиоактивный фосфор), Arsenicum album, Carbo vegetabilis (растительный уголь), Lobelia (род субтропических растений), Antimonium tartaricum (рвотный камень или винносурьмянокалиевая соль) и др. значительно облегчают течение заболевания на этой стадии, - указано на сайте организации.

Пузырек каждого из этих препаратов стоит в районе 300 рублей, но необходимый курс может обойтись и в пять, и десять тысяч. При этом ученые подчеркивают: подход, когда когда мы берём некую экзотическую субстанцию, разводим ее условно до фемтоконцентраций, а далее разливаем по банкам не содержащий вещества препарат и продаём, уже давно считается лженаучым.

— Гомеопатия - это концепция лечить "подобное подобным" в маленьких разведениях, - объясняет Станислав Отставнов. - При современном уровне развития науки мы уже понимаем нелепость этой идеи, хотя в средневековой медицине было много гораздо более злого и вредного.

В любом случае, гомеопатия сегодня признана научным заблуждением, попытки её реанимировать не имеют отношения к доказательной медицине, а поддерживают только лишь интересы прибыльного бизнеса, подчеркнул эксперт.

Треш-терапия

И, если "Лаеннек"-терапия официально разрешена в РФ и о ней можно найти массу положительных отзывов, гомеопатия помогает кому-то из-за эффекта плацебо, а хиджама, как любой акт, требующий от пациента смелости, вызывает всплеск гормонов и может тем самым улучшить самочувствие пациента, то в Сети можно найти и откровенно мошеннические предложения от различного рода "целителей". Так, полиция Уфы начала проверку действий женщины, которая утверждает, что она ясновидящая и вылечила от коронавируса тысячи людей. Сообщается, что женщина использует для этого некие "пули", которые содержат крапиву и другие травы. Она стреляет ими в головы доверчивых людей, а затем укладывает клиентов на кушетку, накрывает специальным одеялом и... поджигает.

А вот Сергей Болтенко называет себя магом и целителем. На его сайте расписаны весьма своеобразные методы лечения коронавируса – например, крутиться 12 раз по часовой стрелке и произносить магический наговор. От личной встречи он отказался, поскольку этого не позволяют его кармические сущности.

Немало в интернете и предложений о продаже антикоронавирусных амулетов и других украшений. В основном они встречаются на сайтах бесплатных объявлений. Например, в прошлом году стало известно, что максимальная цена за такой «амулет» составила 13 млрд 462 млн 578 тыс. 946 рублей.

Можно наткнуться на предложения лечить коронавирус с помощью "заряженной" или "структурированной" воды.

"Наше дыхание постепенно разряжает отрицательную электрическую батарею организма, следовательно, батарею нужно подзаряжать. Для этого существуют тысячи способов, начиная с контакта с землей и заканчивая питьем «живой воды». Для справки отметим, раньше люди из-за бедности ходили босиком, но оказывается, это приносило и оздоровительный эффект, улучшало контакт с землей. Теперь массово к этому способу вернуться не реально, нужно искать другие", - пишет на одном из форумов некто Владимир Ершов, который утверждает, что структурированная вода может стать настоящим спасением от коронавируса.

Понятно, что эти предложения не имеют ничего общего с медициной в целом и в них, скорее, стоит разбираться правоохранительным органам. Что же касается приведенных выше медицинских методик реабилитации после коронавируса, тут опрошенные "Известиями" эксперты считают, что в условиях пандемии прибегать ко всякого рода сомнительным методикам лечения - не только бесполезное, но и вредное занятие. Слишком уж велик риск потратить и время, и средства впустую. При лечении COVID-19 необходимо ориентироваться на рекомендации Минздрава, а справиться с его последствиями можно под чутким руководством опытных специалистов, руководствующихся принципами доказательной медицины, подчеркивают специалисты. Ну и, естественно, необходимо помнить: самолечение в данном случае недопустимо.