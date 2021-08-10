Мне два коктейля: людей на ИВЛ начали индивидуально лечить «убийцами бактерий»
Специалисты Роспотребнадзора создают препараты против вызывающих пневмонию у пациентов на ИВЛ бактерий, которые обрели устойчивость к антибиотикам. Каждое средство разрабатывают индивидуально, с учетом особенностей организма больного и патологии. В 84% случаев после применения препарата все бактерии, вызвавшие критическое состояние и не поддающиеся другим лекарствам, погибают, утверждают разработчики. Эксперты отметили, что бактериальные инфекции на ИВЛ — распространенная проблема, зачастую приводящая к смерти пациентов, особенно с COVID-19.
Убить убийцу
При проведении инвазинвой ИВЛ в течение более двух суток возникает высокий риск возникновения так называемой госпитальной пневмонии, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии. Смертность среди людей с внутрибольничной инфекцией значительно выше, чем у избежавших такой участи пациентов. Это обусловлено тем, что бактерии, вызывающие заражение, зачастую оказываются устойчивы к традиционно используемым для лечения препаратам. Ранее считалось, что проблема внутрибольничных инфекций заключается в условиях клиник: некоторые бактерии обретали устойчивость к антибиотикам и хорошо приживались в больницах. Однако с появлением COVID-19 количество людей в отделениях реанимациий, подключенных к ИВЛ, увеличилось. Стало понятно, что проблема может быть в другом.
— В кишечнике человека живет огромное количество бактерий, и часть из них под воздействием медицинских мероприятий может обретать резистентность к лекарствам, — рассказал заместитель директора по медицинской биотехнологии Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (ФБУН МНИИЭМ) им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, руководитель Научно-методического центра по изучению и идентификации бактериофагов, профессор РАН Андрей Алешкин. — Эти штаммы бактерий рано или поздно попадают через части аппарата ИВЛ в легкие, и пациент в итоге инфицирует себя сам, развивается бактериальная пневмония. Причем никакими обычными антибиотиками этот канал заражения перекрыть невозможно. Пожалуй, мы будем жить с такими возбудителями патологии всегда.
При тяжелом или крайне тяжелом течении COVID-19 организм человека сильно ослабен не только самим вирусом, но и иммунодепрессантами, которые нередко дают в ходе лечения, добавила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
— Очень большое количество пациентов, находящихся на ИВЛ, получают осложнения в виде бактериальной инфекции, — рассказала эксперт. — В различные ткани (в первую очередь пораженные вирусом SARS-Cov-2 ) поступают прежде подавленные иммунитетом бактерии, и начинается процесс инфицирования. Учитывая, что при COVID-19 сильно поражаются легкие, чаще бактериальные осложнения проявляются в виде пневмонии. И надо помнить, что потенциально опасные бактерии живут во всем теле человека, не только в кишечнике, но и в ротовой полости, на слизистых половых органов, на коже. Напомню, что у здорового человека такие бактерии никаких симптомов не вызывают.
В последнее время при работе с пациентами ученые часто сталкивались с штаммами бактерий, которые вызывают пневмонию. Это подтверждает, что микроорганизмы зачастую начинают активно размножаться в легких, и без того ослабленных коронавирусом.
Проблема бактериальной пневмонии на ИВЛ обострилась в последнее время, согласен Интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Роман Комнов.
— Она может быть вызвана как бактериями самого человека, так и обитателями больниц, — сказал эксперт. — Хотя, на мой взгляд, на внутрибольничные штаммы приходится все-таки больше смертей, чем на бактерии из тела пациента. Первые более устойчивы к антибиотикам, в силу того что дольше и больше «учились» бороться с лекарствами.
Апгрейд для фагов
В институте им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали метод так называемой персонализированной фаготерапии. Он заключается в том, что ученые в течение одной-трех недель подбирают состав, дозировку и путь введения препарата для конкретного пациента на основе бактериофагов (вирусов, поражающих бактериальные клетки). На рынке есть и уже готовые средства такого рода, но их эффективность может составить не более 10%, считают специалисты.
С 2014 года через Научно-методический центр по изучению и идентификации бактериофагов прошло более 500 пациентов. У 84% из них спустя несколько дней такой терапии не было бактерий в инфицированном органе.
За основу исследователи берут уже готовый препарат из бактериофагов. Точный состав и штаммы производители не раскрывают: известно только общее название бактерий, против которых предназначено средство. Далее ученые проводят работу по «апгрейду» препарата.
— Сначала мы определяем, к каким штаммам бактериофагов чувствительны бактерии, убивающие пациента, — рассказал Андрей Алешкин. — Бактерии обычно уже предоставляют врачи из больницы, куда попал пациент, — их берут из пораженного органа. Мы делаем высев коктейля фагов на «газон» из бактерий в чашках Петри. Далее, после инкубации в термостате в течение нескольких часов, мы проверяем, размножаются ли фаги на данной бактериальной культуре.
Также ученые проверяют, нет ли в сыворотке крови пациента антител к бактериофагам, которые планируют использовать в средстве.
Далее исследователи подбирают пути введения, дозу и лекарственную форму препарата, которые обеспечат максимальную доставку нужного количества фагов в очаг инфекции и их длительное нахождение в пораженном органе. Форма препарата может быть любой: таблетки, жидкость, мазь, иногда требуется и внутривенное введение.
Чтобы бактериофаги не уничтожили полезные бактерии в теле пациента, ученые проводят отдельные исследования, аналогичные изучению чувствительности штаммов бактериофагов к «плохим» бактериям. Полезную микрофлору берут исходя из метода введения препарата. Так как чаще всего это таблетки, для исследования берут кал пациента.
Редкая подмога
Широкому применению бактериофагов мешают как минимум два фактора, отметил профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.
— Первый заключается в сложности изготовления стандартизованных препаратов на основе бактериофагов в больших количествах — все-таки это в некотором смысле живые объекты, — сказал эксперт. — С антибиотиками, то есть химическими соединениями, такой проблемы нет. Их можно производить легко и в больших объемах. Второе — ни для одного препарата на основе бактериофагов не было проведено клинических испытаний, доказывающих эффективность их применения.
Впрочем, есть отдельные случаи их успешного применения для лечения конкретных людей, но задача масштабирования таких историй — не для ближайшего будущего, считает ученый.
Использование бактериофагов не входит в клинические рекомендации, уточнил Роман Комнов.
— Однако попробовать всегда можно, особенно если пациент находится в критическом состоянии, — сказал специалист.
Если этот метод поможет пациенту, никаких нареканий не будет, заключил он.