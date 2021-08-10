Мне два коктейля: людей на ИВЛ начали индивидуально лечить «убийцами бактерий»

Специалисты Роспотребнадзора создают препараты против вызывающих пневмонию у пациентов на ИВЛ бактерий, которые обрели устойчивость к антибиотикам . Каждое средство разрабатывают индивидуально, с учетом особенностей организма больного и патологии. В 84% случаев после применения препарата все бактерии, вызвавшие критическое состояние и не поддающиеся другим лекарствам, погибают, утверждают разработчики. Эксперты отметили, что бактериальные инфекции на ИВЛ — распространенная проблема, зачастую приводящая к смерти пациентов, особенно с COVID-19.

Убить убийцу

При проведении инвазинвой ИВЛ в течение более двух суток возникает высокий риск возникновения так называемой госпитальной пневмонии , сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии. Смертность среди людей с внутрибольничной инфекцией значительно выше , чем у избежавших такой участи пациентов. Это обусловлено тем, что бактерии, вызывающие заражение, зачастую оказываются устойчивы к традиционно используемым для лечения препаратам. Ранее считалось, что проблема внутрибольничных инфекций заключается в условиях клиник: некоторые бактерии обретали устойчивость к антибиотикам и хорошо приживались в больницах . Однако с появлением COVID-19 количество людей в отделениях реанимациий, подключенных к ИВЛ, увеличилось. Стало понятно, что проблема может быть в другом.

— В кишечнике человека живет огромное количество бактерий, и часть из них под воздействием медицинских мероприятий может обретать резистентность к лекарствам, — рассказал заместитель директора по медицинской биотехнологии Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (ФБУН МНИИЭМ) им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, руководитель Научно-методического центра по изучению и идентификации бактериофагов, профессор РАН Андрей Алешкин. — Эти штаммы бактерий рано или поздно попадают через части аппарата ИВЛ в легкие, и пациент в итоге инфицирует себя сам, развивается бактериальная пневмония . Причем никакими обычными антибиотиками этот канал заражения перекрыть невозможно. Пожалуй, мы будем жить с такими возбудителями патологии всегда.

Бактериальная жизнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При тяжелом или крайне тяжелом течении COVID-19 организм человека сильно ослабен не только самим вирусом, но и иммунодепрессантами , которые нередко дают в ходе лечения, добавила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Очень большое количество пациентов, находящихся на ИВЛ, получают осложнения в виде бактериальной инфекции, — рассказала эксперт. — В различные ткани (в первую очередь пораженные вирусом SARS-Cov-2 ) поступают прежде подавленные иммунитетом бактерии, и начинается процесс инфицирования. Учитывая, что при COVID-19 сильно поражаются легкие, чаще бактериальные осложнения проявляются в виде пневмонии. И надо помнить, что потенциально опасные бактерии живут во всем теле человека, не только в кишечнике, но и в ротовой полости, на слизистых половых органов, на коже. Напомню, что у здорового человека такие бактерии никаких симптомов не вызывают.

В последнее время при работе с пациентами ученые часто сталкивались с штаммами бактерий, которые вызывают пневмонию. Это подтверждает, что микроорганизмы зачастую начинают активно размножаться в легких, и без того ослабленных коронавирусом.

Проблема бактериальной пневмонии на ИВЛ обострилась в последнее время , согласен Интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Роман Комнов.

Бактериальная жизнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Она может быть вызвана как бактериями самого человека, так и обитателями больниц, — сказал эксперт. — Хотя, на мой взгляд, на внутрибольничные штаммы приходится все-таки больше смертей, чем на бактерии из тела пациента. Первые более устойчивы к антибиотикам, в силу того что дольше и больше «учились» бороться с лекарствами.

Апгрейд для фагов

В институте им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали метод так называемой персонализированной фаготерапии . Он заключается в том, что ученые в течение одной-трех недель подбирают состав, дозировку и путь введения препарата для конкретного пациента на основе бактериофагов (вирусов, поражающих бактериальные клетки) . На рынке есть и уже готовые средства такого рода, но их эффективность может составить не более 10%, считают специалисты.

Справка «Известий» Бактериофаги работают так. Элементы фага, расположенные на нем в виде шипов, связываются с поверхностными молекулами бактерии. Далее происходит внедрение генетического материала бактериофага в тело бактерии за счет структур, действующих по типу шприца. После внутри бактерии начинают собираться по частям молодые фаги, их количество растет, и вскоре они выходят из бактериальной клетки. В этом процессе метаболизм бактерии перестраивается — разрушаются некоторые клеточные белки. Так бактерия гибнет, а фаги находят себе новую «пищу». Для людей бактериофаги полностью безопасны: эти вирусы не способны проникнуть в клетки, из которых состоит тело человека.

С 2014 года через Научно-методический центр по изучению и идентификации бактериофагов прошло более 500 пациентов. У 84% из них спустя несколько дней такой терапии не было бактерий в инфицированном органе.

За основу исследователи берут уже готовый препарат из бактериофагов. Точный состав и штаммы производители не раскрывают: известно только общее название бактерий, против которых предназначено средство. Далее ученые проводят работу по «апгрейду» препарата.

— Сначала мы определяем, к каким штаммам бактериофагов чувствительны бактерии, убивающие пациента , — рассказал Андрей Алешкин. — Бактерии обычно уже предоставляют врачи из больницы, куда попал пациент, — их берут из пораженного органа. Мы делаем высев коктейля фагов на «газон» из бактерий в чашках Петри. Далее, после инкубации в термостате в течение нескольких часов, мы проверяем, размножаются ли фаги на данной бактериальной культуре.

Бактериальная жизнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также ученые проверяют, нет ли в сыворотке крови пациента антител к бактериофагам, которые планируют использовать в средстве.

Далее исследователи п одбирают пути введения, дозу и лекарственную форму препарата, которые обеспечат максимальную доставку нужного количества фагов в очаг инфекции и их длительное нахождение в пораженном органе . Форма препарата может быть любой: таблетки, жидкость, мазь, иногда требуется и внутривенное введение.

Чтобы бактериофаги не уничтожили полезные бактерии в теле пациента, ученые проводят отдельные исследования, аналогичные изучению чувствительности штаммов бактериофагов к «плохим» бактериям. Полезную микрофлору берут исходя из метода введения препарата . Так как чаще всего это таблетки, для исследования берут кал пациента.

Редкая подмога

Широкому применению бактериофагов мешают как минимум два фактора, отметил профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

— Первый заключается в сложности изготовления стандартизованных препаратов на основе бактериофагов в больших количествах — все-таки это в некотором смысле живые объекты , — сказал эксперт. — С антибиотиками, то есть химическими соединениями, такой проблемы нет . Их можно производить легко и в больших объемах. Второе — ни для одного препарата на основе бактериофагов не было проведено клинических испытаний, доказывающих эффективность их применения.

Бактериальная жизнь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Впрочем, есть отдельные случаи их успешного применения для лечения конкретных людей, но задача масштабирования таких историй — не для ближайшего будущего , считает ученый.

Использование бактериофагов не входит в клинические рекомендации, уточнил Роман Комнов.

— Однако попробовать всегда можно, особенно если пациент находится в критическом состоянии, — сказал специалист.

Если этот метод поможет пациенту, никаких нареканий не будет, заключил он.