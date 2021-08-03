Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами

Исследование американских ученых показало, что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов . Чаще всего переболевшие сообщали об одышке, утомляемости и нарушениях сна. Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в стационаре, так как 83% участников исследования госпитализировали. Российские специалисты подтверждают наличие долговременных последствий COVID-19 и еще раз призывают привиться. Согласно мировой статистике, вакцины серьезно влияют на уровень смертности во многих странах, значительно уменьшая его, а также критически сокращают количество случаев тяжелого протекания коронавирусной инфекции.

Болеть вдолгую

Согласно официальным данным, в России переболело COVID-19 и выздоровело более 5,5 млн людей. Однако и после официальной выписки о коронавирусе иногда забыть не получается. Как оказалось, большинство находившихся в стационаре пациентов долгое время испытывают серьезные проблемы со здоровьем.

Ученые из Стэндфордского университета (США) собрали результаты 45 различных исследований , опубликованных с января 2020 года по март 2021 года. Суммарно в работах рассмотрено почти 10 тыс. случаев пациентов с диагнозом COVID-19 , количество мужчин и женщин было примерно одинаковым. Из них 83% были госпитализированы.

Всего у участников исследования было зарегистрировано 84 различных симптома и клинических признака, включая потерю вкуса и запаха, депрессию, беспокойство, боль в груди и лихорадку, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания .

Болезная нагрузка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В качестве «стойких» симптомов ученые взяли те, которые продолжались не менее двух месяцев после постановки диагноза или не менее 30 дней после выписки из больницы. В части исследований ученые наблюдали за пациентами не более трех месяцев, но авторы некоторых работ делали это в течение полугода.

Обнаружилось, что 72,5% пациентов сообщили как минимум об одном стойком симптоме спустя полгода после постановки диагноза . Недомогания указывали на то, что болезнь затронула различные системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, мышечную и иммунную.

Чаще всего пациенты жаловались на усталость (об этом симптоме рассказали около 40% участников исследований), одышку (36%), нарушения сна (29%) . Нередко встречались неспособность сконцентрироваться («туман в голове», около 25%), депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт (примерно по 20%) . Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние (11%) или вкусовые ощущения (9%) . Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди . Также авторы работы отметили, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции.

«Поскольку миллионы людей заражены COVID-19, стойкие симптомы ложатся тяжелым бременем на отдельных пациентов и их семьи, а также на амбулаторную помощь, общественное здравоохранение и экономику. Результаты этого обзора должны помочь лучше оценивать риск долгосрочных последствий, связанных с COVID-19, а врачам — лучше консультировать и лечить своих пациентов», заключили авторы работы.

Не только COVID

Российские эксперты подтвердили наличие серьезных осложнений у переболевших COVID-19 и пояснили, что связано это не только с самой инфекцией, но и условиями лечения и работой психики госпитализированных.

— При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности , — пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина. — Это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи. Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов , восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни.

Болезная нагрузка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Длительно сохраняющиеся симптомы истощают пациента и физически, и психологически, добавила заместитель главного врача по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности одной из клиник «Медси» Мария Петина.

— Человеку начинает казаться, что прежнее физическое состояние никогда не будет достигнуто, наступает депрессия, — пояснила эксперт. — Чем раньше начать лечение, тем легче и быстрее будет восстановление . Специалист должен индивидуально подобрать препараты, направленные на нормализацию функций органов и систем организма. Причем даже если человек перенес COVID-19 легкой форме, следует исключить риск развития поздних постковидных осложнений, пройти обследование .

Пациенты действительно зачастую не могут полностью вернуться к повседневной активности, занятиям спортом, у них снижается работоспособность и социальная коммуникация, подтвердила руководитель центра восстановительной медицины клинической больницы «Медси» в Отрадном Елизавета Конева.

— В случае значимых и стойких проявлений постковидного синдрома пациент даже получает инвалидность , — сообщила она.

Длительное нахождение в стационаре, особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии, может привести к определенным нарушениям в психике человека, добавил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Роман Комнов.

Болезная нагрузка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Человек вынужден находиться в непривычных условиях, с незнакомыми людьми, еще и в тяжелом физическом состоянии, — пояснил эксперт. — К тому же врачи носят средства индивидуальной защиты, их лица закрыты масками. Такое обезличивание тоже тяжело переносится людьми.

Но такие последствия пребывания в стационарах были всегда, просто сейчас о них стали больше упоминать в научных публикациях в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заключил эксперт.