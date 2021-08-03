 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Чехии выявили обман представителей Олимпиады из-за COVID в сборной
Мир
США ищут ответные меры на ограничения по найму сотрудников в дипмиссии в РФ
Мир
Власти Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
Общество
В МВД Петербурга заявили о росте числа поддельных справок о прививках
Армия
Обновленную авиацию Балтийского флота опробуют на учениях «Запад-2021»
Происшествия
В Брянской области из-за урагана остался без света 21 населенный пункт
Мир
Минфин США призвал конгресс увеличить лимит своего госдолга
Происшествия
В Москве водители застряли в затопленном из-за дождя тоннеле
Общество
Скончался режиссер клипов «ДДТ» и «Алиса» Олег Флянгольц
/

Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами

Какие системы организма долго не могут восстановиться после инфекции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Главный слайд
Начало статьи
Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами
2021-07-28 19:50:42">
2021-07-28 19:50:42
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследование американских ученых показало, что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов. Чаще всего переболевшие сообщали об одышке, утомляемости и нарушениях сна. Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в стационаре, так как 83% участников исследования госпитализировали. Российские специалисты подтверждают наличие долговременных последствий COVID-19 и еще раз призывают привиться. Согласно мировой статистике, вакцины серьезно влияют на уровень смертности во многих странах, значительно уменьшая его, а также критически сокращают количество случаев тяжелого протекания коронавирусной инфекции.

Сокращение строптивого: ученые быстрее отследят мутации SARS-CoV-2
Они предлагают «прочитать» только часть генома, ответственную за самые важные свойства коронавируса

Болеть вдолгую

Согласно официальным данным, в России переболело COVID-19 и выздоровело более 5,5 млн людей. Однако и после официальной выписки о коронавирусе иногда забыть не получается. Как оказалось, большинство находившихся в стационаре пациентов долгое время испытывают серьезные проблемы со здоровьем.

Ученые из Стэндфордского университета (США) собрали результаты 45 различных исследований, опубликованных с января 2020 года по март 2021 года. Суммарно в работах рассмотрено почти 10 тыс. случаев пациентов с диагнозом COVID-19, количество мужчин и женщин было примерно одинаковым. Из них 83% были госпитализированы.

Всего у участников исследования было зарегистрировано 84 различных симптома и клинических признака, включая потерю вкуса и запаха, депрессию, беспокойство, боль в груди и лихорадку, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания.

Болезная нагрузка
Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В качестве «стойких» симптомов ученые взяли те, которые продолжались не менее двух месяцев после постановки диагноза или не менее 30 дней после выписки из больницы. В части исследований ученые наблюдали за пациентами не более трех месяцев, но авторы некоторых работ делали это в течение полугода.

«Мы обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2»
Академик РАН Арег Тотолян — о трех факторах защиты от заражения COVID-19 и поддержании иммунитета после вакцинации

Обнаружилось, что 72,5% пациентов сообщили как минимум об одном стойком симптоме спустя полгода после постановки диагноза. Недомогания указывали на то, что болезнь затронула различные системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, мышечную и иммунную.

Чаще всего пациенты жаловались на усталость (об этом симптоме рассказали около 40% участников исследований), одышку (36%), нарушения сна (29%). Нередко встречались неспособность сконцентрироваться («туман в голове», около 25%), депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт (примерно по 20%). Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние (11%) или вкусовые ощущения (9%). Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди. Также авторы работы отметили, что молодой возраст среди госпитализированных пациентов не защищал их от последствий инфекции.

«Поскольку миллионы людей заражены COVID-19, стойкие симптомы ложатся тяжелым бременем на отдельных пациентов и их семьи, а также на амбулаторную помощь, общественное здравоохранение и экономику. Результаты этого обзора должны помочь лучше оценивать риск долгосрочных последствий, связанных с COVID-19, а врачам — лучше консультировать и лечить своих пациентов», заключили авторы работы.

Не только COVID

Наплевать и лечить: ученые предскажут тяжесть COVID-19 по слюне
Применение этого метода позволит заранее подготовить в больницах места для пациентов и спасти больше жизней

Российские эксперты подтвердили наличие серьезных осложнений у переболевших COVID-19 и пояснили, что связано это не только с самой инфекцией, но и условиями лечения и работой психики госпитализированных.

При лечении в стационаре пациент подвергается вынужденному ограничению двигательной и когнитивной активности, — пояснила заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Вера Ларина. — Это связано с тяжестью клинического состояния и условиями оказания медицинской помощи. Всё это приводит к развитию комплекса нарушений функционирования разных органов, восстановление которых зависит от многих факторов. Но и сами последствия новой коронавирусной инфекции могут ухудшить качество жизни.

Болезная нагрузка
Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Длительно сохраняющиеся симптомы истощают пациента и физически, и психологически, добавила заместитель главного врача по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности одной из клиник «Медси» Мария Петина.

«По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить с дифтерией»
Вирусолог Сергей Нетесов — об эффективности вакцин от варианта «Дельта», шансах умереть от ковида и о том, почему надо привить больше 80% населения

— Человеку начинает казаться, что прежнее физическое состояние никогда не будет достигнуто, наступает депрессия, — пояснила эксперт. — Чем раньше начать лечение, тем легче и быстрее будет восстановление. Специалист должен индивидуально подобрать препараты, направленные на нормализацию функций органов и систем организма. Причем даже если человек перенес COVID-19 легкой форме, следует исключить риск развития поздних постковидных осложнений, пройти обследование.

Пациенты действительно зачастую не могут полностью вернуться к повседневной активности, занятиям спортом, у них снижается работоспособность и социальная коммуникация, подтвердила руководитель центра восстановительной медицины клинической больницы «Медси» в Отрадном Елизавета Конева.

В случае значимых и стойких проявлений постковидного синдрома пациент даже получает инвалидность, — сообщила она.

Длительное нахождение в стационаре, особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии, может привести к определенным нарушениям в психике человека, добавил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Роман Комнов.

Болезная нагрузка
Болезная нагрузка: 70% перенесших COVID-19 не избавляются от симптомов месяцами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«В ближайшие годы в природе найдут источник SARS-CoV-2»
Биоинформатик Александр Панчин — о доказательствах естественного происхождения коронавируса и необходимости вакцинации

— Человек вынужден находиться в непривычных условиях, с незнакомыми людьми, еще и в тяжелом физическом состоянии, — пояснил эксперт. — К тому же врачи носят средства индивидуальной защиты, их лица закрыты масками. Такое обезличивание тоже тяжело переносится людьми.

Но такие последствия пребывания в стационарах были всегда, просто сейчас о них стали больше упоминать в научных публикациях в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заключил эксперт.

Специалисты сошлись во мнении, что лучший способ избежать госпитализации с COVID-19 — привиться от инфекции. Согласно статистике, вакцины серьезно влияют на уровень смертности во многих странах, значительно уменьшая его, а также критически сокращают количество случаев тяжелого протекания COVID-19.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021