Иммунолог прокомментировал данные о появлении штамма коронавируса B.1.1.529

Появление новых штаммов коронавируса, в том числе B.1.1.529, является попытками вируса обойти коллективной иммунитет, который формируется как за счет вакцинации, так и после перенесенного COVID-19. Такое мнение в четверг, 25 ноября, в разговоре с «Известиями» выразил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Мутации, как отметил эксперт, являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов, позволяющим им приспосабливаться к изменяющимся условиям, их эволюции.

«Мутации самопроизвольные, как бусинки на веревочке, всё время перескакивают или как картинка в калейдоскопе. В результате действия внешних факторов, по Дарвину, отбираются те мутации, которые в интересах вируса, хочу подчеркнуть, не человека, а вируса. То есть дают ему новые возможности для размножения и занятия новых территорий и адаптации к новых хозяевам и условиям», — подчеркнул он.

К новым условиям для коронавируса сейчас относится поствакцинный и в целом коллективный иммунитет, который создается в мире. Мутируя, вирус пытается уклониться от него, и «Дельта»-штамм уже продемонстрировал уклонение на значительный процент, из-за чего, по словам Жемчугова, и происходят частые повторные заболевания.

Согласно одной из версий развития пандемии коронавируса, которую привел эксперт, может появиться так называемая стоп-мутация, способная привести к самоуничтожению вируса. Однако может и сформироваться мутация, которая даст вирусу новые преимущества, и тогда придется разрабатывать новые вакцины, так как эффективность существующих, основанных на уханьском штамме, снизится ниже приемлемого уровня.

В то же время Жемчугов призвал шире применять и оперативно создавать новые тест-системы на наличие вируса и его вариантов, так как появление новых мутаций может отражаться на качестве диагностических аппаратов.

О риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 ранее предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Уточнялось, что особая опасность данного штамма обусловлена содержанием в нем самого большого количества мутаций. Из-за этого он более устойчив к вакцине, предупреждают ученые.

По данным газеты, на текущий момент в мире зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом — в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Как подчеркнул вирусолог Том Пикок, комбинация мутаций у нового штамма «ужасающая». По словам специалиста, этот вариант может быть хуже, чем остальные, включая доминирующий в мире штамм «Дельта».

В свою очередь, генетик Франсуа Баллу указал на то, что новый штамм сможет эффективнее уклоняться от антител. Набор мутаций свидетельствует о том, что опасный вариант мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного ВИЧ.

19 ноября, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма COVID-19. Специалист отметил, что «Дельта»-линия явно вытеснила остальные мутации вируса, однако пределы его эволюции уже где-то совсем близко.