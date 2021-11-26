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Гинцбург призвал с настороженностью относиться к новому штамму ковида

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К новому варианту COVID-19 B.1.1.529, обнаруженному на юге Африки, следует относиться с настороженностью. Об этом 26 ноября заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Количество мутаций, как верно всегда и писал ВОЗ, говорит о том, что к такому варианту надо относиться с интересом, настороженностью и внимательностью. Но не надо сразу бросаться что-то менять в той системе, которая существует. Единственное, что надо менять — заставлять всех вакцинироваться, во всяком случае, «Спутником V» — это точно», — сказал он «Интерфаксу».

Гинцбург добавил, что прямой взаимосвязи между количеством мутаций и тем, что вирус обязательно станет более опасным, нет.

Ранее в тот же день он сообщал, что Центр имени Гамалеи планирует проверить эффективность разработанной им вакцины «Спутник V» к новому варианту COVID-19 B.1.1.529. О результатах эксперимента он пообещал проинформировать мировую общественность.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен.

Из-за штамма COVID-19 B.1.1.529 Франция и Израиль ввели запрет на рейсы из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини. Глава минздрава Великобритании Саджид Джавид, в свою очередь, заявил, что страна временно прекратит полеты в шесть государств Африки, не уточнив, в какие именно.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

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