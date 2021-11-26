Укольное ушко: бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»

Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты о вакцинации «Спутником V». Об этом «Известиям» заявил президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко. Госдеп уже принял документ на рассмотрение, уточнил предприниматель. Письмо в Департамент здравоохранения и социальных служб США с предложением проработать механизм взаимного признания сертификатов отправил и Минздраве РФ, сообщили «Известиям» в министерстве. По словам главы AmCham, палата вместе с другими ассоциациями иностранного бизнеса в РФ планирует обратиться в правительство России с просьбой учитывать зарубежные сертификаты вакцинации при введении обязательных QR-кодов. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Известиям» заявили, что готовят меморандум к Еврокомиссии и правительствам РФ и США с просьбой взаимно признать документы о вакцинации и отменить избыточные проверки для зарубежных специалистов.

Со своим уколом

С 9 ноября Штаты изменили правила въезда в страну — от иностранцев с неиммиграционной визой теперь требуют предоставить свидетельство о полной вакцинации от коронавируса. Принимаются только сертификаты о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ. В этот перечень входят восемь вакцин: американские Moderna, Johnson & Johnson, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, индийские вакцины CoVishield и CoVaxin, а также китайские SinoVac Biotech и Sinopharm.

Ни одна российская вакцина в список разрешенных для въезда в США на сегодняшний день не вошла. Потому привитые «Спутником V» граждане не могут попасть в Штаты — согласно опубликованным Центром по профилактике и контролю заболеваний (CDC) требованиям, без справки о вакцинации пассажиров не допустят на борт самолета. При этом на пересечение сухопутной и морской границ США эти правила не распространяются.

AmCham обратилась в Госдеп с просьбой признать сертификаты вакцинации «Спутником V», сообщил «Известиям» президент палаты Алексис Родзянко. По его данным, обращение приняли к рассмотрению.

— Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — рассказал глава AmCham. — Ответ на наш запрос был такой: пока думаем.

Между тем, как выяснили «Известия», Россия уже предложила США проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации. В пресс-службе Минздрава РФ «Известиям» сообщили, что обсуждение этого вопроса между Москвой и Вашингтоном состоялось в начале октября.

Укольное ушко Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Adar

— По результатам обсуждения Минздрав России в целях содействия взаимному развитию двусторонних отношений между Россией и США направил в Департамент здравоохранения и социальных служб США письмо с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции и проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации, — уточнили в министерстве.

«Известия» направили запросы в Госдепартамент, а также в посольства США и России в Москве и Вашингтоне.

Алексис Родзянко подчеркнул: многие представители американского бизнеса в РФ привиты «Спутником V», потому у них не возникает проблем в связи с действующими в регионах России ограничениями. Однако есть трудности у иностранных специалистов, приезжающих в РФ с краткосрочными визитами.

— Мы уже обращались в правительство РФ с просьбой облегчить правила для бизнес-поездок. 1 декабря собирается большая группа иностранных бизнес ассоциаций, и мы обратимся к правительству РФ, чтобы они учли эти моменты, чтобы признавали сертификаты вакцинации друг друга. Может, не в целях полного принятия вакцины на своей территории, но чтобы не останавливать бизнес, — сообщил президент Американской торговой палаты.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в ближайшее время предложит представителям зарубежных и российских деловых кругов публично выразить общую позицию по поводу признания сертификатов вакцинации и подписать совместный меморандум, сказал «Известиям» гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг.



— Данный документ будет содержать призыв к Еврокомиссии, национальным правительствам стран ЕС и правительству России признать сертификаты вакцинации, выданные на территории ЕС, США и РФ, ускорить технические процессы взаимного признания вакцин, отменить избыточные требования по дополнительному тестированию и продолжительному карантину для иностранных специалистов, прибывающих в страну, — уточнил Тадзио Шиллинг.

Код за антитела

Правительство РФ рассматривает возможность выдавать привитым иностранными вакцинами QR-коды на основе тестов на антитела, заявил «Известиям» зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

— У нас есть несколько вариантов. Это полноценное признание в России иностранных вакцин, признанных ВОЗ или ЕМА, на условиях взаимного либо одностороннего принятия. Второй вариант — не признавая полноценно вакцины, сделать возможной выдачу QR-кодов по антителам. Этот вопрос тоже рассматривается, инициатива в руках правительства, — уточнил депутат.

Ранее посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр озвучил аналогичную идею: по его мнению, «одним из способов решения была бы выдача QR-кодов всем, кто был привит вакциной, признанной ВОЗ, либо использовать показатели антител в качестве критерия».



В МИД РФ сообщали, что иностранные дипломаты, которые не смогли получить QR-коды в России — это ограниченная группа вакцинировавшихся несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.

QR-код справедливо выдавать тем, у кого достаточный уровень антител для защиты от вируса, заявлял ранее и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», академик Александр Гинцбург. А то, как был достигнут этот уровень — в результате вакцинации или после болезни — «их личное дело».

Укольное ушко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Алексей Куринный в беседе с «Известиями» также отметил: отдельного признания российской вакцины «Спутник V» властями США не нужно — после внесения ее в список одобренных ВОЗ она автоматически будет включена в список разрешенных к въезду в США.

— У нас на конечном этапе процесс признания «Спутника V» в ВОЗ. Если наша вакцина будет признана, то наши граждане точно так же смогут въезжать в США, как и граждане других государств. То есть ВОЗ признает — и США открывают границы, — пояснил парламентарий.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после встречи с руководителем ВОЗ 1 октября заявил, что препятствия для регистрации «Спутника V» всемирной организацией устранены.

Вопрос признания в США иностранных вакцин — тем более, российской вакцины — политизирован и встретит большое сопротивление со стороны американских фармкомпаний, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

— Политизация вопроса есть, но в Штатах есть самоценная бюрократическая процедура (признания вакцин), если она будет запущена, игнорировать ее будет сложно, — пояснил эксперт «Известиям». — Процедура признания, весь этот рынок весьма тщательно контролируется. Напрямую фармгиганты мешать признанию «Спутника V» не будут, это опасно для них самих. Но они могут делать это косвенно, аппаратно.

В США у фарминдустрии мощное лобби в Конгрессе и Госдепе, однако если все будет работать по букве закона, то шансы на признание «Спутника V» в США есть, констатировал политолог.

Переболевшим запрета нет

Несмотря на строгие вакцинные ограничения для въезжающих в США, все же есть исключения, которыми могут воспользоваться россияне. Так, американские власти готовы пускать в страну даже без вакцины следующие категории граждан: это дипломаты, дети до 18 лет, лица с документально подтвержденными медицинскими противопоказаниями к вакцинации от COVID-19, участники испытаний вакцины от коронавируса, а также граждане государств с ограниченной доступностью вакцины, имеющие действующие американские визы. Также в этот перечень входят лица, «въезд которых будет отвечать национальным интересам США», говорится на сайте CDC.



Но при въезде по такой «исключительной» квоте придется соблюдать семидневный карантин.

Укольное ушко Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Ying

При этом Штаты готовы признать и документы о выздоровлении от COVID-19 в течение последних 90 дней. Подтверждением может служить положительный тест на вирус (не более 90 дней до вылета рейса) и письмо от лицензированной лаборатории или представителя Минздрава о том, что вы получили разрешение на поездку. На сайте CDC нет отдельных уточнений, будут ли действительны российские сертификаты о выздоровлении. В посольстве США в Москве не ответили на уточняющий запрос «Известий».

Даже для привитых признанной ВОЗ вакциной сохраняется необходимость предъявлять перед посадкой на самолет отрицательный результат теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за три дня до вылета.