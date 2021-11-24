Русская тройка: Израиль обсуждает с РФ признание сертификатов «Лайта»

Израиль обсуждает с Россией признание сертификатов «Спутника Лайт» для въезда туристов. Об этом «Известиям» заявил посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви . По его словам, сейчас минздравы и министерства туризма двух стран обсуждают технические вопросы. Но основной акцент Израиль делает на признании сертификатов «Спутника V» для туристов — ожидается, что страна откроется для привитых россиян уже 1 декабря . В АТОР «Известиям» рассказали, что рост спроса на Израиль напрямую зависит от восстановления авиасообщения — оперштаб РФ пока не разрешил возобновление регулярных пассажирских рейсов по этому направлению . В «Авиасейлс» пояснили «Известиям», что после первых сообщений об открытии Израиля, интерес к этому направлению вырос на 341,5%. Страна входит в топ-20 по количеству запросов, уточнили игроки туротрасли.

Третьим будете

Израиль откроется для российских туристов, привитых «Спутником V», уже 1 декабря, заявил ранее в интервью «Известиям» министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов . Он отметил: делегация израильского минздрава, побывавшая в России 17–19 ноября, «была впечатлена» уровнем российских лабораторий, на которых производят «Спутник V», а также работой системы «Госуслуги». В беседе с «Известиями» министр также подчеркнул, что Израиль и РФ обсуждают возможность признания российских сертификатов переболевших COVID-19 в последние полгода.

Однако, помимо признания «Спутника V», Россия и Израиль также обсуждают допуск в страну россиян, привитых «Спутником Лайт», заявил «Известиям» на полях Московской международной конференции по противодействию ксенофобии посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви . Конференция была организована Российским еврейским конгрессом (РЕК).

— Этот вопрос, вопрос признания «Спутника Лайт», мы обсуждаем, на повестке дня стоит всё, — уточнил дипломат. — Всё это обсуждается, но главная тема — это «Спутник V», поскольку большая часть населения России привита им .

По его словам, на данный момент министерства здравоохранения и туризма обеих стран обсуждают технические вопросы — как «обеспечить проверки, чтобы люди могли приезжать, но при этом не представляли угрозу ни себе, ни населению в Израиле».

По текущим планам израильского минтуризма, въехать в страну смогут только те, кто получил второй компонент «Спутника V» не более шести месяцев назад. Однако о въезде тех, кто по прошествии полугода ревакцинировался однокомпонентным «Спутником Лайт», в рекомендациях минтуризма Израиля пока ни слова .

— «Спутник Лайт» — это для нас довольно новая информация, он не был подан на регистрацию в ВОЗ. А «Спутник V», как мы знаем, может в ближайшем будущем быть признан ВОЗ, и он находится на стадии обсуждения нашего минздрава, — пояснил «Известиям» позицию страны Йоэль Развозов.

В Минздраве РФ, а также в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшем вакцину «Спутник», рекомендуют проходить курс ревакцинации при неблагоприятных эпидемиологических условиях раз в полгода. QR-коды, которые получают привившиеся «Спутником V» россияне, действуют один год.

В качестве бустерной дозы в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи рекомендуют выбирать однокомпонентный «Спутник Лайт». 30 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал использовать препарат только для ревакцинации.

В Минздраве РФ на запрос «Известий» напомнили, что министр здравоохранения Михаил Мурашко на днях встретился с правительственной делегацией Израиля во главе с Йоэлем Развозовым, однако подробностей переговоров о сертификатах привитых «Спутником Лайт» не сообщили.

Спрос будет небольшим

В сервисе поиска авиабилетов «Авиасейлс» «Известиям» заявили, что 27 октября, после первой новости о предварительном одобрении допуска в Израиль туристов, привитых «Спутником V», зафиксировали аномальный спрос на билеты из России в эту страну . Количество запросов подскочило на 119,9%.

— 15 ноября, когда Израиль подтвердил признание российской вакцины и объявил о возможности привитым российским туристам въезжать в страну с 1 декабря, поиски авиабилетов также резко подскочили, в этот раз на 75%, — уточнили в сервисе.

Всего период с 27 октября по 23 ноября билеты в Израиль искали на 341,57% чаще, чем месяцем ранее, отметили в «Авиасейлс».

Как заявили «Известиям» в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру», Израиль входит в топ-20 стран, куда россияне приобретают билеты с вылетами в декабре, в этом списке он занимает 19-е место . Доля Израиля среди всех зарубежных бронирований — 0,46%.

Тем не менее, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил «Известиям», что 1 декабря «никто в Израиль не ринется» — нужно время, чтобы «сгенерировать поток» .

— Большого потока не ожидаю, вряд ли он будет. Учитывая конкурентов — Египет, Турцию, ОАЭ. К тому же есть ограничения по сегменту — въехать смогут только вакцинированные. Но в целом открытие Израиля — это неплохо, постепенно это направление будет набирать силу, — уточнил вице-президент РСТ.

Эту же информацию подтвердили «Известиям» в сервисе бронирования поездок OneTwoTrip.

— Конечно, туристы стараются планировать свои поездки заранее, однако в данном случае повышенного спроса мы не наблюдаем , — пояснила «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Юрий Барзыкин также отметил, что вопрос с непризнанием сертификатов «Спутника Лайт» касается не только Израиля — аналогичная проблема существует, например, и в Таиланде.

— Во многих направлениях не знают, что в России есть четыре вакцины. Этот вопрос требует дальнейшей проработки с нашими зарубежными партнерами, учитывая, что многие россияне ревакцинируются именно «Спутником Лайт», — подчеркнул Юрий Барзыкин.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с «Известиями» уточнил, что российские сертификаты вакцинации «Спутником V» признают более чем в 70 странах мира. Спрогнозировать поток туристов пока невозможно, отметил эксперт, поскольку до сих пор не восстановлено регулярное авиасообщение с Израилем .

— Без восстановления прямого авиасообщения туристические компании не могут планировать организованные поездки вакцинированных туристов на тех условиях, которые предлагает Израиль, — пояснил Дмитрий Горин.

В оперштабе РФ «Известиям» заявили, что продолжают «мониторинг эпидемиологической ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение» . О его открытии с новыми государствами будет сообщено дополнительно.

Пока, по текущим условиям, на декабрь средняя стоимость авиабилета из Москвы в Тель-Авив и обратно составляет порядка 18,5 тыс. рублей на человека. С восстановлением регулярного авиасообщения между странами, а также исходя из фактического пассажиропотока в будущем цена будет корректироваться, подчеркнули в OneTwoTrip.