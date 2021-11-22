Израиль намерен признать вакцину «Спутник V» до 1 декабря и российские сертификаты переболевших коронавирусом в последние полгода. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр туризма Израиля Йоэль Развозов, прибывший в РФ с визитом. По его словам, пока въехать в Израиль смогут только те, кто получил вторую дозу «Спутника» не позднее чем полгода назад. Министр уточнил, что прибывшие с ним представители израильского минздрава были впечатлены уровнем лабораторий, где производят «Спутник V», и тем, как работает система госуслуг. Глава ведомства подчеркнул: непривитые дети пока не смогут посетить Израиль, однако этот вопрос прорабатывается — возможно, они будут сдавать больше ПЦР-тестов. Также Йоэль Развозов сообщил, что сейчас Израиль прорабатывает механизм признания российских серологических тестов на антитела — если титр будет высоким, такой тест будет приравнен к сертификату о вакцинации.

Израиль откроется для всех туристов из России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Пока мы принимаем только полностью привитых туристов»

— На прошлой неделе вы провели ряд встреч в Москве с представителями Совфеда, Ростуризма. Хотелось бы уточнить, почему Израиль отложил открытие границ для российских туристов с 15 ноября до 1 декабря?

— Эта поездка в Россию действительно продуктивная. Помимо Совета Федерации и Ростуризма были встречи в Роспотребнадзоре и Минздраве, мы побывали здесь в разных медицинских лабораториях. Со мной приехали специалисты из нашего минздрава. Решение отложить въезд российских туристов, привитых «Спутником», в результате принял я. Это было сложное решение. Я увидел, что в последний момент механизм не был настроен до конца — механизм комфортного въезда туристов из России в Израиль.

Это было связано с техническими и юридическими недоработками. Мы шли так: шаг вперед, два назад, так как в израильском законодательстве прописано, что Израиль могут посещать только туристы, которые привиты вакцинами, признанными ВОЗ. Единственной вакциной в этом списке, которая была не признана ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — «Известия»), был как раз «Спутник». Из-за того что это новое законодательство, важно было и юридически, и технологически подвести под общий знаменатель — вот тогда возникли новые проблемы.

Когда я увидел, что турист может приехать и оказаться в некомфортной ситуации — могут быть недоразумения на границе в аэропорту — я решил отложить открытие страны на две недели. Здесь (в России. — «Известия») я это объяснил, и в принципе мое решение поддержали. Лучше на две недели отсрочить эту дату, чем сталкиваться с проблемами не только нам на уровне дипломатов, но и гражданам, которые приехали отдохнуть и могут оказаться в некомфортной ситуации.

Израиль откроется для всех туристов из России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Вызывает вопросы и израильский «красный список» стран. Каковы критерии внесения в этот список? Нет ли риска, что Израиль внесет РФ в этот перечень?

— Мы видим вспышку во многих странах мира. Да, в России наблюдается высокий уровень заболеваемости. Но пока, насколько я знаю, Россия не находится в списке «красных» стран.

Есть формула минздрава, которая учитывает уровень заболеваемости в стране, сколько людей из этого государства приезжает в Израиль, сколько инфицированных на границе. Я четко не владею информацией о критериях, по которым действует минздрав.

Так как мы на стадии выхода из четвертой волны, мы ведем себя очень осторожно, открываем границы постепенно. Наша задача — обезопасить граждан Израиля и туристов. Ситуация непростая, но мы ищем баланс между здоровьем нации и экономикой.

— Согласно опубликованным правилам, Израиль будет пускать тех, кто привился «Спутником» не позднее чем полгода назад. В России уже много людей, которые прошли вакцинацию более чем полгода назад, и сейчас они ревакцинируются «Спутником Лайт». Будет ли Израиль пускать таких туристов?

— Пока мы принимаем только полностью привитых туристов. По израильским законам привитый турист, который имеет право на «зеленый паспорт», — это тот, кто сделал вторую дозу вакцины не более полугода назад. Это связано с тем, что мы наблюдали ситуацию: у граждан, которые были привиты двумя дозами вакцины, через 5–6 месяцев антитела пошли на спад, а потом в Израиле началась четвертая волна.

«Спутник Лайт» — это для нас довольно новая информация, он не был подан на регистрацию в ВОЗ. А «Спутник V», как мы знаем, может в ближайшем будущем быть признан ВОЗ, и он находится на стадии обсуждения нашего минздрава. Со мной приехали специалисты — главный национальный координатор по борьбе с коронавирусом профессор Салмон Зарка, директор департамента контроля за лабораториями при минздраве Израиля Рути Ишай. Мы получили всю нужную нам информацию, чтобы принять решение. Слово за минздравом, но в принципе они впечатлены и уровнем лабораторий, и уровнем передачи информации на «Госуслуги». Последнее слово за ними, но я оптимистично настроен.

Израиль откроется для всех туристов из России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Когда минздрав сможет дать последнее заключение? До 1 декабря?

— Я начертил дорожную карту с четким графиком, когда мы должны принять решение (по признанию «Спутника». — «Известия»). Так как 1 декабря мы хотим разрешить уже въезд туристов, конечно, надеюсь, что хотя бы за пять дней — 24–25 ноября — у нас уже будет выработан четкий план. У нас уже есть опыт, когда до 15 ноября вроде бы всё было отработано, но в последние дни мы вдруг увидели, что у нас есть юридические и технические неполадки. Мы срочно вылетели сюда по просьбе премьер-министра (Израиля), чтобы выработать комфортный механизм въезда туристов из России в Израиль.

«Количество рейсов зависит от спроса»

— Израиль откроется для всех туристов из России или только для организованных групп?

— Для всех туристов. Как я отметил, по израильскому закону привитым считается тот, кто получил вторую дозу прививки не более 180 дней назад. Для групп мы создали отдельный механизм — это туристы, у которых прошло более полугода после второй дозы. В одиночку по текущим израильским законам они уже не смогут въехать. Но мы понимаем, что во многих странах еще не делают третью бустерную дозу. Поэтому мы разработали специальный механизм: разрешить въезд организованных групп от 5 до 30 человек, они передвигаются по стране в «капсуле», члены группы будут делать ПЦР-тесты каждые 72 часа. По этой программе въехать смогут до 2 тыс. туристов в день.

России пока не будет в этой программе, потому что страна сейчас находится в «оранжевом» списке — туристические группы из этого списка пока не могут посетить Израиль. Но туристы-одиночки, привитые в последние полгода, смогут приехать. Я надеюсь, что эта волна в России скоро пройдет, тогда мы сможем принимать и организованные группы. Мы наблюдаем за ситуацией в РФ — видим, что люди прививаются, в последние полгода получают бустерную дозу, поэтому я думаю, что они в скором времени смогут спокойно посещать Израиль.

Израиль откроется для всех туристов из России Фото: Global Look Press/Muammar Awad

— Обсуждали ли вы с вашими коллегами из России восстановление авиасообщения между Россией и Израилем? Сколько рейсов ожидается запустить?

— Конечно, мы обсуждали этот вопрос и с Зариной Догузовой, главой Ростуризма, и с Анной Поповой в Роспотребнадзоре. Как я понимаю, госпожа Догузова тоже должна принять участие в составлении рекомендации о возобновлении авиасообщения. Пока оно в разы меньше, чем было до пандемии. Всё зависит от спроса и предложения. Я чувствую, что со стороны россиян будет спрос. Многие страны сегодня закрыты, а Израиль на выходе из четвертой волны, мы «зеленая» страна, и мы недалеко от России.

Так что по поводу количества рейсов — это зависит от спроса.

— Говоря о спросе, сколько туристов вы ожидаете из России?

— Пока трудно четко наметить эту цифру, но я думаю, на начальной стадии будет 10–20 тыс. человек. Когда механизм будет лучше отработан — мы оценим через три недели – месяц, как всё работает, — мы посмотрим, можем ли мы облегчить или снять некоторые ограничения. Это зависит от эпидемиологической ситуации и в России, и в Израиле.

«Туристу с «зеленым паспортом» доступны любые заведения»

— Дети в России пока не прививаются. Знаю, что в Израиле их уже начали прививать. Как Израиль будет пускать тех, кто младше 16–18 лет?

— Я обсуждал это на последней встрече с премьер-министром (Израиля). Я сделал свое предложение, как мне видится возможность того, чтобы дети туристов тоже смогли посещать нашу страну. Он попросил сделать форматное предложение — программу минтуризма. Сейчас она разрабатывается. Я надеюсь, что мы сможем утвердить это решение в ближайшее время. Возможно, дети будут проходить больше проверок. Если оба родителя вакцинированы, а дети будут делать больше тестов, я вижу в этом потенциал и не вижу никакой угрозы.

Израиль откроется для всех туристов из России Фото: Global Look Press/Gil Cohen Magen

— 1 декабря, если всё будет хорошо, российский турист приезжает в Израиль. Какие проверки он должен будет пройти? Согласно опубликованному анонсу минтуризма Израиля, по прилете туристы должны будут сдавать серологический тест в аэропорту. Этот тест нужно будет делать за свой счет? Где придется проводить карантин, пока ждешь результат?

— Да, была идея с серологическим тестом в аэропорту Израиля. Мы поняли, что, скорее всего, это не будет работать. Я даже предложил оплачивать эти тесты из средств министерства туризма. Мы поэтому находимся здесь, в России, чтобы найти другое решение. Мы продумываем такой механизм — делать серологические тесты еще до полета, в РФ, чтобы турист заранее понимал, есть ли у него достаточное количество антител. Может, этого уровня хватит для того, чтобы он считался по израильскому закону вакцинированным. Тогда мы облегчим эту процедуру и будем понимать уже за 72 часа, какой уровень антител у въезжающего. Я надеюсь, что у нас этот механизм сработает. Помимо серологического теста нужно будет сделать по прилете ПЦР-тест — это за свой счет, стоит в районе $20–25. И еще ПЦР до влета в Израиль. Возможно, кабинет министров проголосует за решение поменять ПЦР-тест на антиген-тест за 24 часа перед вылетом. Это может облегчить процедуру и удешевить поездку для туриста.

— Пока туристы ждут результата, они должны будут на карантине сидеть?

— У нас ПЦР делается в аэропорту, турист может уехать в гостиницу и ждать результат там. В среднем за 6–8 часов результат готов, поэтому это не так страшно. Часто туристы прилетают вечером, а утром их тест уже готов. Идеальная схема выглядит так: турист заполнил анкету на въезд в Израиль, прикрепил все документы: и вакцинацию, и ПЦР (и, если мы договоримся, серологический тест). По прилете в Израиль турист сделал ПЦР-тест. Если оба теста отрицательные, тогда турист автоматически получает израильский «зеленый паспорт» и сможет посещать любое заведение в Израиле.

— Вы сказали, что при определенном титре антител будет считаться, как будто человек вакцинирован. Как это работает на практике? Например, человек был привит «Спутником» более полугода назад, но у него высокий титр антител. Сможет ли он тогда въехать в Израиль?

— Если он переболел за последние полгода — мы знаем, что на «Госуслугах» есть также документ переболевшего за последние полгода, — то это должно быть частью этого механизма.

Израиль откроется для всех туристов из России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Правильно ли я понимаю, что Израиль готов признать российские сертификаты переболевшего?

— Да, переболевших в последние полгода. Пока мы еще не отработали этот механизм. Это всё составляющие того плана, который мы хотим утвердить до 1 декабря. Задача представителей минздрава — выработать правильный механизм, моя задача — посмотреть, как он адаптирован под нужды туриста, и тогда мы сможем его опубликовать. Мы обсуждали с российской стороной сертификаты переболевших. Отмечу, не для всех стран мы признаем такие сертификаты, но в России мы увидели, насколько эта система госуслуг работает.

Важно, что обсуждаются сертификаты только тех, кто переболел в последние полгода. Если кто-то переболел год назад и не сделал прививку, он не сможет въехать и не будет признан как переболевший.

— Итак, россиянин приезжает в Израиль. Вы сказали, что ему дается «зеленый паспорт», и с ним он сможет посетить любые заведения в Израиле…

— Да, ему доступны любые заведения, как только он получает «зеленый паспорт». Это будет приложение либо QR-код, который получают по электронной почте. Единственное ограничение — маски внутри помещения. Всё остальное довольно свободно. С «зеленым паспортом» можно ходить по ресторанам, музеям, по святым местам.