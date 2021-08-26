Сняли без языка: кабмин поддержал штрафы для неаттестованных гидов

Экскурсоводов и гидов-переводчиков, не прошедших аттестацию, будут наказывать штрафами от 5 тыс. до 30 тыс. рублей . Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы, которые предлагают ужесточить законодательство в туристической сфере. Большинство фракций, а также представители рынка инициативу поддерживают. По их мнению, работать в туризме должны только профессионалы. Правда, в парламенте указали на сложность привлечения к ответственности — многие граждане проводят экскурсии в частном порядке, и доказать, что они этим зарабатывают, будет непросто.

Без документов нельзя

В России в 2022 году введут наказание за незаконную деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков. По информации «Известий», правительство дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы Бориса Пайкина и Сергея Кривоносова «О внесении изменений в КоАП в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». Документ имеется в распоряжении «Известий».

Им предлагается дополнить ст. 14.51 «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности» Кодекса об административных правонарушениях новыми частями 11–13. Речь идет о том, чтобы установить ответственность за оказание услуг экскурсовода или гида-переводчика лицом, которое не прошло аттестацию, а также за привлечение такого лица к оказанию соответствующих услуг. Наказание вводят и за то, что экскурсовод не прошел проверку по конкретному виду туристического маршрута и категориям его сложности .

По этим нормам физлицам будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлицам — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Сняли без языка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отдельное наказание предусмотрено на случай, если аттестат или карточку инструктора-проводника выдает юрлицо, которое не внесено в реестр организаций с правом проводить соответствующую аттестацию. За это должностным лицам грозит штраф до 30 тыс., а юрлицам — до 300 тыс. рублей.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве кабмина. Там предлагают исправить документ, опираясь на уже принятый Госдумой и подписанный президентом закон об ответственности турагентов . Кроме того, авторам необходимо уточнить используемое в тексте понятие «привлечение» — как поясняют в правительстве, это необходимо, чтобы сохранить единый подход правоприменительной практики.

— Этот законопроект как раз идет в рамках уже принятого и подписанного президентом закона, так как в нем нет ничего о наказании за такую незаконную экскурсоводческую деятельность. Изначально мы хотели, чтобы Госдума рассматривала их вместе, но был ряд замечаний, которые мы устраняли . Сейчас он уже прошел согласование в правительстве и будет рассмотрен парламентом следующего созыва, после выборов, — объяснил «Известиям» один из авторов, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

По его словам, законопроект должен вступить в силу одновременно с первым законом: в июле 2022 года .

Сняли без языка Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— Штрафы для физлиц, конечно, незначительные, но для юрлиц вполне серьезные. Поэтому мы надеемся, что новые нормы будут работать и принесут пользу, — отметил он.

Безопасность важнее

В большинстве фракций Госдумы законопроект готовы поддержать.

— Порядок должен быть во всем. Тут речь идет о том, чтобы защитить наших туристов от лиц, которые зачастую не имеют никакого права заниматься этой профессией и просто обманывают людей . Поэтому важно, чтобы граждане знали, кто их сопровождает, что у них есть соответствующие документы и что они прошли контроль со стороны государства, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его словам, с учетом того, что в России развивается внутренний туризм и мы заинтересованы в привлечении иностранных гостей, необходимо, чтобы законодательство в этой сфере было доведено до совершенства.

Сняли без языка Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов назвал нормы логичным продолжением тенденции по наведению порядка в туриндустрии.

— Уже введено лицензирование туристической деятельности. Логично, чтобы те, кто ведет ее незаконно, были наказаны. Ведь тут речь идет о безопасности туристов, ограждении их от всевозможных мошенников. Кроме того, на мой взгляд, важно, чтобы в работе экскурсоводов был единый подход, в том числе достоверно отражающий события истории нашей страны, с учетом позиции нашего государства, то есть без искажения фактов , — пояснил он «Известиям».

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что именно лидер их партии Владимир Жириновский был возмущен тем, как и кто водит китайских туристов по Красной площади, зачастую искажая исторические факты.

— Это логичное введение ответственности за нарушение уже действующей нормы, в соответствии с которой работать экскурсоводами могут только аттестованные лица. Но если взять практику, думаю, что привлекать к ответственности будет очень тяжело. Посмотрите, сколько у нас граждан, которые проводят экскурсии в частном порядке. Для того чтобы привлечь их к ответственности, нужно будет доказать, что они зарабатывают на этом деньги , но ведь у них есть свои клиенты, которые в этом заинтересованы, — пояснил парламентарий «Известиям».

В КПРФ обещают изучить законопроект ближе к рассмотрению.

Сняли без языка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил «Известиям», что представители бизнеса также принимали участие в разработке инициативы.

— Мы участвовали в подготовке документации к законопроекту. Любая легализация и стандартизация пойдет только во благо легальных участников туристического рынка, а самое главное — туристов . Обязательная аттестация означает, что уровень компетентности экскурсоводов и гидов будет оцениваться профессионалами, — пояснил Дмитрий Горин.

По его оценке, штрафные санкции будут лишь способствовать порядку в этой области. Он отметил, что сейчас нелегальная деятельность наиболее активна у гидов, которые сопровождают иностранных туристов. Зачастую это сопряжено с вопросами безопасности и фактически дезинформацией гостей России; кроме того, существуют такие экстремальные и спортивные экскурсии, при которых уровень компетенции сопровождающих особенно важен, подытожил эксперт.