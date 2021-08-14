Окунуться в древность: что обязательно стоит посмотреть в Хакасии

Хакасия занимает лишь 0,36% территории России, однако там расположено порядка 30 тыс. памятников истории и культуры. При этом интересна Хакасия будет не только любителям древности: регион богат густыми лесами, горами, озерами и бескрайними степями — эти виды могут впечатлить даже бывалых путешественников. Кроме того, немало в этих краях и «мест силы», как их называют любители эзотерики. В рамках проекта «Медиаразвездка», организованного сервисом «Туту.ру» при содействии ТИЦ Хакасии, «Известия» побывали в Хакасии и выяснили, почему стоит посетить эту республику.

Погулять по Абакану

Знакомство с Хакасией лучше начинать с ее столицы — Абакана. Это молодой город: в этом году ему исполнится лишь 90 лет. Живут в нем около 180 тыс. человек. Прогулявшись по центральным улицам (а их не так уж и много), обязательно стоит съездить к мемориальному комплексу павшим защитникам Отечества на священной для хакасов горе Самохвал.

Окунуться в древность Вид с горы Самохвал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марта Литвинова

Перед обстоятельным знакомством с регионом не лишним будет заглянуть и в абаканский Краеведческий музей, который находится в Республиканском музейно-культурном центре. Именно здесь вы сможете разобраться в истории Хакасии (а она насчитывает уже более 5 тыс. лет), рассмотреть петроглифы (древние наскальные рисунки) и менгиры, а также понять их значение для хакасского народа.

По горам и водам

Один из самых, пожалуй, ярких маршрутов по республике — так называемое степное кольцо Хакасии. Это автомобильное путешествие по территории Усть-Абаканского района (протяженность порядка 240 км). При этом один из главных пунктов находится в нескольких километрах от Абакана — речь идет о Красноярском водохранилище, по которому обязательно стоит прокатиться на катере. Оно было создано в 1965 году при строительстве ГЭС. По обоим берегам Красноярское море, как его называют в обиходе, окружено невысокими горами, почти с каждой из которых связана необыкновенная история или легенда.

На берегу Красноярского водохранилища находится участок «Оглахты» Хакасского природного заповедника. Располагается он, собственно, у горного массива Оглахты — самого крупного местонахождения памятников древнего наскального искусства Хакасии. Здесь вы сможете подняться на гору Сорок Зубьев — для этого придется преодолеть лестницу из 965 ступенек (как будто на пятидесятый этаж), но виды, которые откроются с небольшой смотровой площадки, действительно стоят физических усилий.

Там же у горы находится и «Поселок предков», комплекс исторических реконструкций древних жилищ хакасов разных эпох. На них можно не просто посмотреть, но и побывать внутри, а заодно и прикоснуться к макетам древних предметов быта, оружия и даже мистических артефактов. Однако попасть на территорию заповедника можно только в составе туристической или экскурсионной группы (организовать это можно, обратившись, например, в Туристский информационный центр Хакасии).

Окунуться в древность «Поселок предков» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марта Литвинова

Примерно в 80 км от Абакана находится Салбыкский курган, самый крупный в Сибири. В этом месте завораживает буквально всё: и вид на бескрайние степи, и огромные каменные плиты (вес некоторых из них составляет 80 т), непонятно как сюда доставленные и установленные около 2,5 тыс. лет назад.

— Древние люди верили, что человек постоянно передвигается по поверхности земли и только после смерти получает право на некий дом. И если человек был могуч, то и этот дом должен быть под стать его статусу, — рассказывает гид Павел Чураков. — Периметр каменной ограды представляет собой правильный квадрат размером 70 на 70 м, здесь была насыпана куча породы, которая называется дресва (глина с песком), высотой чуть больше 20 м. Конструкция эта имела пирамидальную форму с плоской вершиной. Задача же ограды было держать пирамиду от расползания. Конечно, с годами пирамида немного расползлась, но сама ограда сохранилась.

Побывать в настоящей юрте

Музей-заповедник «Казановка», представляющий собой реконструированный хакасский аал XIX века — лучшее место для знакомства с этнографической историей республики. Уже с порога вам предлагают поиграть в хакасскую народную игру «хазых», пострелять из лука и даже самостоятельно приготовить талган.

После развлечений на свежем воздухе гостей ведут в юрты — знакомиться с традиционным бытом хакасского народа. Почти у всего здесь есть особое значение: даже по количеству граней такого жилища можно понять, насколько богат его хозяин. После столь насыщенной программы остается еще один немаловажный пункт, без которого невозможно знакомство с культурой любого народа, — дегустация национальных блюд. Тут можно попробовать традиционный суп с бараниной, кровяные колбаски, кашу потхы (а заодно и попробовать угадать, из чего она сделана), а на десерт — полакомиться конфетами с талганом. На территории заповедника также находится древний камень Ах Тас, которому молва приписывает целебные свойства.

Окунуться в древность Музей «Хуртуях тас» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марта Литвинова

Еще один известный музей под открытым небом — «Хуртуях тас». Здесь вам также предложат побывать в юрте (причем в подлинной!), но, пожалуй, самое главное в этом месте — менгир Улуг Хуртуях тас («Великая каменная мать»), который считается в Хакасии священным.

Добраться до «мест силы»

Ежегодно республика привлекает не только любителей древней истории и потрясающей природы, но и разного рода эзотериков. И одним из таких «мест силы» являются Сундуки. Они состоят из нескольких невысоких гор, каждая из которых имеет свое сакральное значение. Впрочем, это место будет интересно не только искателям эзотерического знания, но и просто туристам, желающим полюбоваться на красивые виды.

Окунуться в древность Сундуки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Шандин

Недалеко от Сундуков также находится еще одно заслуживающее внимание место — Туимский провал. Раньше на этом место находилась шахта: здесь добывали редкоземельные металлы, главным из которых был вольфрам. В 1960-е годы шахта начала проваливаться, и в конце концов было решено ее взорвать, в результате чего и образовался жутковатого вида провал.

Искупаться в лечебных озерах

Богата Хакасия не только живописными степями и горами, но и озерами. Одно из любимейших мест самих хакасов — озеро Шира (название не склоняется, именно эта ошибка, как правило, и выдает приезжих). Популярность к озеру пришла еще в XIX веке благодаря томскому золотопромышленнику Захарию Цибульскому.

— Однажды во время охоты в окрестностях озера Шира, он случайно подстрелил свою собаку. Понимая, что животное практически обречено, он всё равно не нашел в себе сил добить пса и просто оставил его умирать на берегу озера. Через некоторое время опять оказавшись на охоте в этих местах, он был очень удивлен и обрадован, когда увидел свою собаку живой и, более того, абсолютно здоровой. После этого Цибульский решил поставить эксперимент: он взял своих уставших рабочих и на целое лето отправил их оздоравливаться на озеро Шира. Из десяти самых изможденных рабочих один умер, а девять очень хорошо поправили здоровье. Золотопромышленник понял, что озеро имеет целебные свойства, и выкупил его, после чего стал пользоваться им сам и приглашать своих друзей на воды, — рассказывает гид Павел. — И постепенно это место стало притягивать всё больше и больше людей.

Окунуться в древность Озеро Шира Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Не менее известно и заповедное озеро Иткуль — оно прохладнее, чем Шира, но при этом очень богато флорой и фауной. В советские годы на озере Иткуль разводили пелядь, а в 1990-е оно стало заповедным. Дело в том, что через него проходят миграционные пути перелетных птиц. Каждую весну и осень собираются огромные птичьи базары. Так, весной лебеди возвращаются из теплых стран и останавливаются на хакасских озерах, чтобы подкрепиться и отдохнуть для дальнейшего перелета на север. При этом у каждого желающего есть возможность полюбоваться этим зрелищем: в апреле, мае и октябре заповедник устраивает фототуры — так называемый bird watching. Для туристов оборудуются специальные смотровые площадки, с которых они могут понаблюдать за пернатыми.

Не менее примечательно и соленое озеро Тус, в каждом литре воды которого содержится порядка 150 г минералов. Грязь озера активно используется для профилактики различных заболеваний, однако прибегать к подобного рода процедурам стоит всё же под присмотром специалистов.

Отправиться к Саяногорску

Приехав в Хакасию, обязательно стоит съездить и в строну Саяногорска: в 35 км от города находится самая мощная электростанция России — Саяно-Шушенская ГЭС. Интересный факт: бетона, потраченного на строительство ГЭС, могло бы хватить на прокладку дороги от Петербурга до Владивостока.

— Здесь десять гидроагрегатов, они сейчас все находятся в работе. Каждый гидроагрегат вырабатывает 640 мегаватт энергии в час при пиковых нагрузках. Соответственно, умножаем на 10 и получаем 6400 мегаватт. Если считать в чайниках (1800 ватт), то это 3,5 млн электрочайников одновременно. Это больше, чем население и Абакана, и Красноярска, и всей этой территории: если каждый включит у себя чайник — только тогда ресурс Саяно-Шушенской ГЭС будет как-то реализован, — отмечает гид Павел.

Окунуться в древность Саяно-Шушенская ГЭС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марта Литвинова

Недалеко от ГЭС расположен очаровательный поселок с московским именем Черемушки. Хоть там и нет каких-то важных исторический памятников, но посетить это место при наличии времени лишним точно не будет. Во-первых, из-за набережной, а во-вторых — чтобы насладиться атмосферой этого будто бы застывшего во времени места.