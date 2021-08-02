Смотри в «карман» шире: почему стоит поехать в Нижний Новгород

Нижний Новгород в этом году отмечает свое 800-летие. Сам юбилей приходится на 21 августа, однако праздничное настроение в городе сохраняется все лето — и продолжится зимой, когда он примет эстафету новогодней столицы России. Рассказываем, что изменилось в Нижнем к круглой дате, почему туда стоит съездить и что обязательно нужно посмотреть.

Город и Горький

Нижний — родина Максима Горького, город ярмарки, купцов и больших заводов — прославился прежде всего как «карман России».

Здесь по-прежнему можно увидеть знаменитое здание Нижегородской ярмарки в псевдорусском стиле, построенное в начале XIX века, и большое количество исторических особняков, составляющих основу городского ландшафта в центре . Особая прелесть города в том, что значительная их часть относится к деревянной жилой застройке, которую в таких количествах теперь редко где найдешь.

Смотри в «карман» шире Нижегородский кремль Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Помножьте это на живописные набережные вдоль Волги — верхнюю и нижнюю — и необычное расположение города с многочисленными перепадами высот, и вы поймете, что это отличное место для прогулок.

Однако Нижний не намерен довольствоваться исключительно былыми достижениями и в последнее время активно развивает и другие направления — для тех, кто знакомство со стариной хотел бы совместить с погружением в современность .

Современное искусство

Объединить экскурс в историю архитектуры и знакомство с современным искусством этим летом можно в расположенном на территории нижегородского Кремля ГЦСИ «Арсенал». Это — центральная культурная точка притяжения Нижнего .

В конце июля там открылась масштабная выставка «Шухов. Формула архитектуры», посвященная знаменитому архитектору и инженеру и его работам. Экспозиция, созданная совместно с Московским музеем архитектуры, открылась в канун юбилея города неспроста — в свое время Владимир Шухов принимал активное участие в проектировании объектов для Нижегородской ярмарки, а одна из первых его башен появилась на Оке, совсем недалеко от города.

Смотри в «карман» шире2 Модель сетчатого купола планетария фабрики «Цейс» (Йена, 1924) на выставке «Шухов. Формула архитектуры» в филиале ГМИИ им. А.С.Пушкина в Нижнем Новгороде Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Этим, впрочем, география выставки не ограничивается — и вряд ли где-либо еще можно так подробно узнать о биографии и работах инженера.

Одновременно в «Арсенале» можно изучить образ Нижнего в разных ипостасях в рамках выставки «Город как графика», увидеть работы победителей премии «Инновация» и, продолжая отпускное настроение, посмотреть на размышления художников о труде и отдыхе в рамках выставке «Перерыв 15 минут».

«Формулу архитектуры» и «Город как графику» можно будет увидеть до конца ноября, «Инновация» и «Перерыв» проработают до конца лета.

Справка «Известий» Нижегородский Кремль, как и многие другие исторические объекты и музеи, находится на реставрации и закрыт для посещения до начала августа. Однако доступ в «Арсенал» всё равно открыт — кстати, это отличный способ оказаться на территории Кремля, если вы приедете до его официального открытия.

Стрит-арт

Еще одна гордость современного Нижнего — стрит-арт. На этой стезе город соперничает с другой промышленной столицей России, Екатеринбургом. Впрочем, сами представители уличного искусства настаивают, что никакого соперничества на деле нет, а есть только сотрудничество, тем более что многие художники отметились со своими работами в обоих городах одновременно.

Своих художников в городе берегут и уважают, работы их стирают редко, а появляются они часто в центре, поэтому их осмотр удобно совместить со знакомством с исторической архитектурой — и особенно с пришедшими в запустение, но не потерявшими своего очарования деревянными домами.

Смотри в «карман» шире3 Фестиваль уличного искусства «Место» в Нижнем Новгороде Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Кроме того, в городе уже несколько лет проходит большой фестиваль стрит-арта «Место», в рамках которого свои работы здесь создают художники не только из других городов, но и из других стран .

Чтобы максимально погрузиться в мир нижегородского стрит-арта, можно самостоятельно построить свой маршрут, подписавшись на Instagram-аккаунты художников, можно отправиться на экскурсию с гидом, а можно ориентироваться на карту работ фестиваля «Место» — увидеть ее можно здесь.

В этом году фестиваль по традиции прошел в июне, но несколько работ еще только будут созданы. Внести свою лепту предстоит в том числе знаменитому своими каллиграфическими граффити Покрасу Лампасу.

Концерты и мероприятия

Светская и концертная программа Нижнего перед юбилеем расписана практически по минутам. До середины августа каждую субботу на Нижневолжской набережной обещают open- air-концерты в рамках фестиваля «Столица закатов» .

С 13 августа ему на смену придет международный фестиваль искусств «Стрелка». Послушать участников можно будет собственно на Стрелке — живописном месте слияния Волги и Оки, в старинных пакгаузах, построенных когда-то для нижегородской ярмарки. Затем ожидается большой фестиваль духовых оркестров.

Узнать точное расписание всех событий, которые планируются в честь юбилея города, можно на тематическом портале .

Смотри в «карман» шире1 Сет ресторана De Kas Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Да, шеф!»

Кофе, бары и еда

С гастрономической точки зрения город старается соответствовать своим амбициям, надо отдать Нижнему должное. В историческом центре, особенно в районе пешеходной улицы Большая Покровская, легко найти заведения на любой вкус и кошелек, чтобы перекусить до или после прогулки.

За барной культурой советуют отправляться на улицу Рождественская (она, кстати, находится у самой Волги) — с этим в городе всё в порядке, как, между прочим, и с хорошим кофе.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Да, шеф!» Паштет из лисичек, ресторан DODICI

На этом фронте к торжествам тоже ведут активную подготовку. В конце августа пройдет большой кулинарный фестиваль «Да, шеф!», в рамках которого можно будет познакомиться с лучшими продуктами местных фермеров и производителей .

А специальные сеты появятся в меню ресторанов уже с начала месяца. Попробовать вариации на тему новой нижегородской кухни можно будет в 25 заведениях до 29 августа. Акцент обещают сделать на таких местных специалитетах, как волжский судак, сом и щука, сливки из соседнего Городца, подновские томаты, местные сыры, грибы и сезонные ягоды.

Волга и закаты

И, конечно, нельзя забывать и еще об одной достопримечательности Нижнего, которая определяется его расположением.

Город славится своими закатами — наблюдать их лучше всего с Нижневолжской набережной (ее открыли совсем недавно после затянувшейся реконструкции) или с туристических теплоходов (прокатиться на них можно и днем, экскурсии стоят недорого, но билеты лучше покупать заранее — желающих много, и день в день приобрести их не получится).

Смотри в «карман» шире4 Нижневолжская набережная в Нижнем Новгороде Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Трефилов

Кстати, там же, на Нижневолжской набережной, можно увидеть еще одну архитектурную достопримечательность города — закрытое сейчас на реконструкцию здание фабрики «Маяк». Впечатляющее здание было построено в начале XX столетия Федором Шехтелем по заказу купца Сергея Рукавишникова. В советское время в нем располагалась швейная фабрика. После реконструкции там планируют открыть деловой кластер.

Закрыта пока и одна из самых известных достопримечательностей города — Чкаловская лестница, спускающаяся к Волге от Кремля . Работы по ее реставрации начались еще в 2020 году. Открыть лестницу должны 1 августа — в рамках большого концерта «Колесо истории».

В ожидании открытия лестницы можно полюбоваться на памятник Чкалову, венчающий ее со стороны Ярмарочной площади. А для полноты впечатлений от Волги — прокатиться на фуникулере над Волгой в город Бор. Он работает, несмотря на масштабную кампанию по реставрации.