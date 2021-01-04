Грибы с глазами и не только: чем встретит туриста Рязань

Новогодние праздники — самое подходящее время для путешествий, особенно для коротких поездок на пару дней. Наконец-то можно отправиться туда, куда давно мечталось, но для чего в суете рабочих будней не находилось ни времени, ни сил. Сегодня «Известия» выбрали Рязань — старинный русский город с удивительной атмосферой, древними памятниками, причудливыми историями и вкусной едой .

Старое и новое

Рязань расположена на берегу Оки всего в 200 км от Москвы. Сегодня она находится в самом центре исторического ядра русских земель, но несколько столетий назад была его юго-восточной окраиной, точнее, форпостом у самой границы Великой степи. Один из крупнейших древнерусских городов, известная с конца XI века богатая и величественная Рязань в числе первых приняла на себя страшный удар Батыевых орд, невероятно мужественно сопротивлялась и… была почти полностью уничтожена, так и не сумев вернуться к былому величию. О тех трагических событиях повествует «Песнь о разорении Рязани Батыем» — признанный шедевр древнерусской литературы.

Грибы с глазами и не только Хан Батый сжигает Рязань. 1237 год. Миниатюра Лицевого летописного свода. Середина XVI века Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров

Та историческая Рязань располагается в 50 км от города, который сегодня носит это имя. На месте древнего городища, именуемого Старой Рязанью, действует крупнейший археологический комплекс — один из самых богатых в стране по количеству и качеству находок. С наиболее интересными можно познакомиться в экспозиции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. И это непременно стоит сделать, поскольку многие экспонаты, особенно предметы повседневного быта, в самом деле уникальны.

Современная Рязань первоначально именовалась Переславлем-Рязанским, а свое нынешнее имя получила только в 1778 году . В XIV столетии она стала новой столицей Рязанского княжества и постепенно превратилась в значительный центр политической, хозяйственной и культурной жизни, которым, в сущности, остается до сих пор. Зримым свидетельством этого является сохранившийся до наших дней Рязанский кремль с величественным Успенским собором, могучей колокольней, уютными церквями XVI–XIX веков и уцелевшим комплексом Спасского монастыря. На территории кремля располагается музей — один из старейших в стране (он ведет свое начало с 1884 года). В средневековых каменных палатах устроены постоянные экспозиции и временные выставки, рассказывающие об истории и культуре Рязанского края.

Грибы с глазами и не только Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку. Город заслуженно гордится своим боевым наследием и активным участием в укреплении обороноспособности страны. В Рязани находится знаменитое десантное училище, а при нем действует единственный в своем роде государственный Музей истории Воздушно-десантных войск.

В архитектурном отношении Рязань очень эклектична. Советские пятиэтажки и ультрасовременные здания из стекла и бетона соседствуют с уютными купеческими особняками и дореволюционными заводскими корпусами, а старинные церкви – с очаровательным модерном и деревянным зодчеством в псевдоготическом стиле . Несмотря на этот стилистический калейдоскоп, у города есть своя неповторимая атмосфера, ведь прошлое и настоящее здесь не конфликтуют, но мирно уживаются друг с другом. Именно поэтому Рязань можно и нужно смотреть ногами , благо здесь найдется немало красивых мест для неторопливых прогулок.

Грибы с глазами и не только Колокольня Успенского собора Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку. На территории, примыкающей к Рязанскому кремлю, в одном из старинных особнячков расположился Музей леденца. Его легко найти по памятнику, посвященному этому рязанскому деликатесу — композиция с легендарным «петушком» расположена прямо напротив входа. При музее действуют лавка и кафе. Так что можно полакомиться на месте и увезти с собой сладости в виде сувениров, благо выбор здесь на редкость щедрый, а цены доступные.

Заповедный край

В 12 км от Рязани на берегу старицы Оки при въезде в Мещеру находится одно из самых удивительных мест Рязанского края — поселок Солотча . Он известен с 1390 года и начинался как поселение вокруг Солотчинского Рождества Богородицы монастыря, основанного Олегом Рязанским, а ныне примечательного своим дивным архитектурным ансамблем в стиле нарышкинского барокко. В разное время Солотча была то селом, то поселком городского типа, а сегодня является микрорайоном-эксклавом Советского района города.

Грибы с глазами и не только Национальный парк «Мещера» Фото: РИА Новости/Виктор Чернов

Солотча — популярный курорт в природоохранной зоне на территории Мещерского национального парка . Целебный воздух и удивительно живописные окрестности с могучими лесами на высоких холмах, уютными и обильными рыбой речками, заливными лугами по берегам неторопливой Оки и, конечно, Лысой горой, сформировавшейся еще в ледниковый период, традиционно привлекали сюда и рядовых граждан, и многих известных людей, постепенно сформировавших особую культурную атмосферу этого места. В разные годы здесь подолгу жили и творили Вересаев, Гайдар, Фадеев, Симонов, Гроссман, Шаламов, но прежде всего Паустовский и Солженицын.

Солотча хороша в любое время года. Летом — для рыбалки и неспешных прогулок среди корабельных сосен. Зимой — для катания на лыжах и прочих зимних радостей . Остановиться здесь можно в одноименном вполне комфортном санатории, где гостям предлагают широкий выбор оздоровительных и лечебных процедур. Либо в небольшой уютной гостинице «Боровница» всего на шесть номеров, расположенной в непосредственной близости от монастыря.

Грибы с глазами и не только Вид на Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На заметку. В «Боровнице» открыт на редкость качественный историко-литературный музей с мемориальным уголком Солженицына, личными вещами крупных советских писателей, оригинальной подборкой фотографий и замечательной коллекцией произведений искусства современных мастеров, посвященных «грибам с глазами». Согласно известному преданию, о котором и сегодня знает каждый рязанец, во времена татаро-монгольского ига в окрестных лесах было запрещено собирать грибы — по их сбитым шляпкам местные жители безошибочно узнавали о приближении неприятеля.

Вершки и корешки

Важной частью туристической привлекательности любого региона является его гастрономическая составляющая . Есть ли в Рязани то, что можно было бы назвать региональной кухней? Еще совсем недавно ответ был бы, пожалуй, сугубо отрицательным. Однако последние годы и в этом направлении ведется большая работа. Местные рестораторы ищут собственный стиль, изучают старинные рецепты, исследуют возможности локальных продуктов (прежде всего речной рыбы, дичи и грибов из могучих Мещерских лесов) и восстанавливают традиционные гастрономические специалитеты, некогда широко известные далеко за пределами Рязанской области .

Их усилия получили поддержку на федеральном уровне. В конце декабря проект «Гастрономическая карта России» совместно с Ростуризмом и при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров России провели в Рязани первую проектно-учебную лабораторию региональной кухни ЦФО.

Грибы с глазами и не только Фото: пресс-служба проекта «Гастрономическая карта России»

«Лаборатория — это не конкурс и не соревнование, это коллективная и персональная работа на общее благо. В 2020 году вырос поток гостей в Рязанскую область, в связи с этим актуален запрос региона на разработку туруслуг и турпродукта с обязательной гастрономической составляющей. Лаборатория отвечает на вопросы, какие продукты, какие блюда и где нужно обязательно попробовать в Рязанской области, что можно увезти с собой из региона в качестве гастрономического сувенира, какие площадки, услуги, меню представляют наибольшую ценность», — рассказала «Известиям» руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Грибы с глазами и не только Фото: пресс-служба проекта «Гастрономическая карта России»

В рамках лаборатории несколько десятков рязанских шеф-поваров представили более 50 блюд из действующих меню своих заведений — разнообразные каши и супы, блюда из грибов, корнеплодов, рыбы, птицы и мяса, выпечку. Собственно, то, какой они видят актуальную рязанскую кухню, опирающуюся на местные традиции и использующую современные технологии. Собственно, то, что без труда могут найти туристы, приехавшие в Рязань и путешествующие по Рязанской области.

Грибы с глазами и не только Карась в сметане, запеченный в печи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Среди наиболее примечательных и оригинальных блюд — блины-каравайцы, настолько тонкие, что печь их можно только с одной стороны (ресторан «Буфет»), вяленая свекла с козьим сыром и соусом из тархуна (трактир «Белый»), томленая в печи каша из полбы с судаком (ресторан «Боровницы»), крестьянский суп-гуляш с говядиной в каравае (ресторан «В некотором царстве»), судак в курином глейзе с квасом и кореньями (ресторан «Рассказов»), окская стерлядь с пюре из пастернака (ресторан «Старый город»), запеченные в капустном листе перепела (гастробар «Есть»), вареники из черемуховой муки с творогом и соусом из малины и топленого молока (ресторан «Сова»).

Грибы с глазами и не только Калинник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров