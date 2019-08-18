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Один день Александра Исаевича: что смотреть в новом музее Солженицына

Нобелевская премия, тюремный сухарь и рукописи писателя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Один день Александра Исаевича: что смотреть в новом музее Солженицына
2019-08-15 18:44:29">
2019-08-15 18:44:29
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В Рязани открылся Музейный центр имени Александра Солженицына — самый большой в стране. Его запуск приурочен к 100-летию со дня рождения автора «Красного колеса». Музей в Рязани появился не случайно. 12 лет — с 1957 по 1969 год — Александр Исаевич прожил в этом городе. В числе его рязанских произведений — «Один день Ивана Денисовича». «Известия» осмотрели экспозицию вместе с вдовой писателя Натальей Дмитриевной Солженицыной и его сыном Степаном Солженицыным.

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К столетию автора «Архипелага ГУЛАГ»

Идея открыть музей родилась три года назад. Но где разместить экспозицию? В городе есть несколько мест, связанных с Солженицыным, в том числе и восьмиквартирный деревянный барак, его первый рязанский адрес. Однако, по словам Натальи Солженицыной, выбор оказался непростым.

Первая идея была устроить музей там, но не в квартире Солженицыных, а во всем бараке, — поделилась она с «Известиями». — Тогда был губернатором Олег Иванович Ковалев. И он мне сказал: «Музей Солженицына в Рязани, конечно, нужен, и народ этого хочет, но для начала барак надо выкупить у собственников. А они за эти восемь квартир назначили такие цены, что на них можно расселить 101 семью рязанцев, из тех, кому полагается жилье. Ну вот как, на ваш взгляд?» Я сказала: «Я не рязанка, но, на мой взгляд, это не та цена, на которую я бы пошла. Давайте в другом месте музей сделаем, которое не нужно выкупать».

Оказалось, что в городе много таких мест, но ни одно из них не подошло для создания достойного выставочного пространства. Поэтому власти решили отдать под Центр Солженицына Дом Салтыкова-Щедрина.

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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Иностранные журналисты толпятся перед вагоном, в котором лишенный советского гражданства Александр Солженицын прибыл в Цюрих, 1974 год. Писатель был выслан из СССР после того, как за рубежом вышел его роман «Архипелаг ГУЛАГ» 
Фото: Getty Images/Keystone
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Александр Солженицын во время беседы с журналистами, 1994 год
Фото: ТАСС/Владимир Зинин
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Александр Солженицын во время вручения Нобелевской премии по литературе — она была присуждена писателю еще в 1970 году с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы», но получить ее Солженицын смог только после высылки из СССР, в конце 1974 года
Фото: Getty Images/James Andanson/Sygma
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Александр Солженицын в доме немецкого писателя и драматурга Генриха Бёлля в Кёльне (ФРГ), 1974 год. Именно Генрих Бёлль в начале 1970-х вывозил рукописи Солженицына за границу — он же принимал у себя писателя после изгнания из СССР
Фото: commons.wikimdia.org/Verhoeff,Bert/Anefo
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
После 20-летнего перерыва Александр Солженицын вместе с семьей вернулся в Россию в 1994 году — он прилетел из США в Магадан, а затем из Владивостока отправился на поезде в Москву. На фото: люди встречают писателя в аэропорту Владивостока
Фото: ТАСС/Владимир Тарабащук
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
В 1974 году, в эмиграции, Александр Солженицын стал организатором сборника «Из-под глыб», в котором покинувшие Россию писатели размышляли о настоящем и будущем страны. В 2013-м в столице открылась одноименная выставка, на которой в том числе была представлена рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ»
Фото: ТАСС/ Павел Смертин
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Александр Солженицын раздает автографы жителям Улан-Удэ во время своего путешествия из Владивостока в Москву, 1994 год
Фото: ТАСС/Владимир Матвиевский
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Писатель с супругой Наталией Дмитриевной на праздновании своего 80-летнего юбилея в Москве — тогда к этому событию был приурочен концерт Мстислава Ростроповича и Российского национального оркестра в Большом зале консерватории
Фото: ТАСС/ Валентин Кузьмин
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Александр Солженицын выступает на церемонии открытия памятника писателю Антону Павловичу Чехову у здания МХТ им. А.П. Чехова в Москве
Фото: ТАСС/ Александр Яковлев
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Еще в 1993 году, незадолго до возвращения, президент России Борис Ельцин передал Александру Солженицыну государственную дачу в Троице-Лыково, в столице писатель жил в Козицком переулке
Фото: ТАСС/Сергей Метелица
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Александр Солженицын и Иосиф Дядькин, советский и российский физик, диссидент и правозащитник, 2009 год
Фото: commons.wikimdia.org/Погорелова Надежда Александровна
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Александр Исаевич Солженицын - российский писатель, лауреат Нобелевской премии
Писатель за работой в Новосибирске, вскоре после своего возвращения на Родину, 1994 год
Фото: ТАСС/ Владимир Зинин

Музейная сеть

В особняке, что находится на пересечении улиц Ленина и Николодворянской, Михаил Евграфович некогда жил с семьей. В советское время здание было приспособлено под различные нужды — там располагались горком партии, музыкальная школа, библиотека. После реставрации объекта культурного наследия федерального значения ему нашли другое назначение. Музейный центр имени Александра Солженицына вошел в состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Концепция нового выставочного пространства не повторяет ни одну из уже существующих музейных институций. Экспозиция познакомит посетителей не только с творчеством писателя во время его пребывания в Рязани, но и с жизнью региона в 1950–1960-е годы. Представлены здесь и личные истории рязанцев, многие из которых стали прообразами героев Солженицына.

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Музейный центр имени Александра Солженицына в доме Салтыкова-Щедрина

Музейный центр имени Александра Солженицына в доме Салтыкова-Щедрина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
«Наши сыновья долго не знали, кто их отец»
В канун 80-летия Наталья Солженицына рассказала о жизни с великим писателем

Экскурсионный маршрут построен по вехам жизни Александра Исаевича. На красных щитах — основные даты и события. В кабинете воссоздано рабочее место писателя. За стеклом — чернильница и перо, рядом рукописные страницы повести «Раковый корпус». Рабочие тетради с ровным, убористым и очень мелким почерком. Тут же машинописные страницы романа «В круге первом». На титульном листе красным карандашом рукой автора написано название.

Под экспозицию отдан и цокольный этаж. Здесь можно познакомиться с историей создания романа «Архипелаг ГУЛАГ». На стенах схемы конспиративной работы над книгой, а также графики, демонстрирующие тайное хранение архива Солженицына. Но самое ценное собрано в кабинете под названием «Нобелевская премия». Центральным экспонатом здесь стала золотая медаль и диплом лауреата. Рядом за стеклом два артефакта, два разных мира, два этапа жизни Александра Исаевича — корочка черного хлеба из Лефортовской тюрьмы и меню торжественного обеда в честь вручения Нобелевской премии 11 декабря 1974 года. Аудиоэкскурсию для посетителей проводит народный артист России Авангард Леонтьев.

Солженицын_музей
Экспозиция музейного центра имени Александра Солженицына

Экспозиция музейного центра имени Александра Солженицына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
«Солженицын не только телегеничный, но и театральный»
Вдова писателя — о буме интерпретаций, трудностях перевода и симпатиях к героям

— На сегодняшний день это самое большое выставочное солженицынское пространство, — считает вдова писателя. — У этого музея огромный потенциал. Мы также будем работать над тем, чтобы объединить усилия всех солженицынских музеев — таким образом жизнь и творчество Александра Исаевича будут представлены наилучшим образом.

Планируется, что, помимо выставочной деятельности, Центр имени А.И. Солженицына будет реализовывать образовательные и исследовательские программы — Министерство культуры уже инициировало сбор архивных материалов. Необходимо также подготовить штат экскурсоводов. Большая ставка делается на разработку передвижной выставки о жизни и творчестве Солженицына. В нее войдут артефакты из фондов музея, будет создана и мультимедийная экспозиция. Интерес к проекту уже проявили несколько российских регионов.

— В 2020 году Рязань с Центром Солженицына и другими культурно-историческими объектами будет включена в программу «Моя Россия». Она реализуется по поручению президента и вошла в национальный проект «Культура», — рассказала «Известиям» замминистра культуры РФ Алла Манилова. — Планируем и работу по продвижению музея за рубежом. Первым проектом будет представление его в Париже и Брюсселе на Русских сезонах.

Солженицын_музей
Нобелевская премия полученная Солженицыным в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы»

Нобелевская премия полученная Солженицыным в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Текст как герой: в МХТ почтили память Александра Солженицына
Главный драматический театр страны показал спектакль по письмам писателя

Сейчас существует несколько музеев, связанных с именем Александра Солженицына. Детским годам писателя посвящен музей в Кисловодске. Небольшой музей открыт в Мезиновской школе во Владимирской области, где Александр Исаевич преподавал математику и физику в пору своей жизни в Матрёнином дворе. К 100-летию со дня рождения писателя 11 декабря была открыта для посетителей квартира на Тверской, 12 в Москве.

Есть культурный центр имени Солженицына в Париже. Готовится экспозиция в американском Вермонте — здесь созданием музея занимаются местные жители. На базе этих институций Наталья Солженицына и решила создать ассоциацию солженицынских «точек». Причем это необязательно музеи. Например, в Саратове Александр Исаевич почти не бывал, но, по мнению Натальи Дмитриевны, в местном университете очень сильное солженицыноведение. Возможно, существуют и другие энтузиасты, которым тоже есть что рассказать и чем поделиться. Всех их ждут в Фонде писателя. На сентябрь намечено первое заседание Солженицынской ассоциации.

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