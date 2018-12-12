Текст как герой: в МХТ почтили память Александра Солженицына

Декабрь в этом году проходит под знаком 100-летия со дня рождения Александра Солженицына. Эту дату в МХТ имени Чехова решили отметить юбилейным вечером «Ваш А. Солженицын» в постановке Марины Брусникиной. Акция — во многом закономерная. Именно в МХТ в начале 1990-х годов успешно шел спектакль Олега Ефремова по его пьесе «Олень и шалашовка». Закономерно и то, что самого Солженицына в новой постановке сыграл Евгений Миронов — не мхатовец, но человек глубоко преданный памяти классика.

Хотя «сыграл» — сказано все-таки слишком громко. Марина Брусникина вновь выступила в традиционном для себя жанре литературно-драматической композиции. Людей на сцене много — кроме Миронова, это и Авангард Леонтьев, и Николай Чиндяйкин, и еще порядка 20 артистов, в большинстве своем из молодой части труппы. Однако главный герой один: сам текст. Основу спектакля составили письма Солженицына (отсюда и интимное название вечера — из подписи), его публицистические работы, а также мемуарные отрывки друзей, коллег, поклонников. Жесткую прозу жизни изредка разбавляют «Крохотки» — знаменитые стихотворения в прозе. Этот цикл Солженицын пополнял вплоть до самой смерти.

Хронологические рамки — с 1953-го по 1970-й. Это освобождение из лагеря, «вечная ссылка» в Казахстан, борьба с раком и невозможная победа. Далее — публикация «Ивана Денисовича», невероятный успех, а затем жесткая опала, и, наконец, Нобелевская премия. «Авторских» связок почти нет — драматургия выстраивается за счет умелого монтажа фрагментов. Писатель здесь предстает не столько художником, сколько человеком, которого сама судьба превратила в борца. И потому название спектакля выбрано очень точно. «Ваш» — значит «наш». Писатель фактически растворился в судьбе народа и стал голосом тех, кто не дожил, не договорил, «недохрипел».

Прямую речь Солженицына как раз и читал Миронов, очень точно снявший узнаваемую интонацию (в середине 2000-х он уже фактически сыграл писателя в сериале «В круге первом» Глеба Панфилова). Остальные говорили от имени современников и героев произведений — и в случае с такими авторами, как Солженицын, четкую грань здесь провести порой почти невозможно. Выразительных средств минимум, чтобы не отвлекать от главного. Мизансцена (художник Александр Боровский) минималистична, как обстановка в тюремном бараке — десятка два крепких табуреток и лампы на тросах без абажура. Чем острее конфликт между человеком и властью, тем ниже лампы, тем ярче унылый электрический свет.

Кульминацией стала Нобелевская лекция (Миронов прочел ее, медленно шагая по ковровой дорожке — из полумрака к зрительскому залу), в которой Солженицын призывал писателей всех стран бороться против мировой лжи. Но это было послание для соратников по перу. По-настоящему спектакль завершили «правила жизни» Солженицына — короткие фразы-максимы, зачитанные артистами по очереди из его романов и повестей, своего рода кодекс этической гигиены, как жить не по лжи. Этим кодексом каждый из нас вполне может пользоваться в быту.

Юбилейный вечер «Ваш А. Солженицын» планировался как разовая акция — в регулярный репертуар театра постановка не войдет, но любой, кто пропустил единственный показ, сможет посмотреть телеверсию 16 декабря.