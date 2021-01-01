Свежий воздух: куда поехать в Подмосковье на новогодние праздники

Большинство праздничных развлечений в Подмосковье в этом году из-за коронавируса организовали на открытом воздухе. Об этом говорилось 28 декабря на селекторном совещании главы региона Андрея Воробьева. В области пройдет 1,3 тыс. мероприятий, работают 184 катка и 125 лыжных трасс. Кроме того, в Истре открылась крупная выставка младших Брейгелей, и многие полотна россияне увидят впервые. В каждом районе гостям предложат свои активности, согласованные с Роспотребнадзором. Куда поехать в Подмосковье условиях пандемии и чем заняться — в материале «Известий».

Активный отдых

Горнолыжные базы и гостиницы Подмосковья работают, но с ограничениями. С 28 декабря по 15 января региональным отелям нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус. Результаты ПЦР должны быть получены не ранее чем за три дня до заселения, ИФА — не ранее чем за пять дней. В гостиницах будут проверять температуру гостей при размещении, на входе и в барах и ресторанах.

Подходящий горнолыжный курорт можно выбрать на официальном сайте «Путеводитель по Подмосковью». Многие крупные базы с разным уровнем сложности трасс находятся близ Дмитрова, но спуски есть также в Наро-Фоминском, Раменском, Сергиево-Посадском и Коломенском городских округах, рядом с Красногорском, Истрой, Подольском, Серпуховом, Дзержинским и Балашихой.

Свежий воздух Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Власти Подмосковья не говорили о закрытии горнолыжных курортов, поэтому предполагаются, что они будут работать в обычном режиме с санитарными ограничениями. У каждого клуба могут быть свои правила по коронавирусу, поэтому лучше заранее о них узнать. Они основаны на рекомендациях Роспотребнадзора и включают социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах, в том числе на канатных дорогах. Но за маску может сойти балаклава или бафф, если они закрывают нос и рот.

Помимо горных лыж, гостям Подмосковья предлагают и другие активные развлечения. В Одинцово и Лыткарино есть большие и хорошо оснащенные трассы для беговых лыж, в Красногорске можно покататься на коньках на площади более 4 тыс. кв. м, одни из крупнейших в области тюбинговых спусков работают в Елагино и Яхроме, а в Сорочанах обучают сноукайтингу.

Кроме того, в праздники в регионе будут работать многие подмосковные питомники, куда можно приехать покататься на собачьих упряжках, — например, в деревне Бараново в Рузском городском округе. Перед поездкой нужно свериться с карантинными правилами.

Культурный отдых

С 14 декабря музеи Подмосковья вернулись к работе в обычном режиме после почти двухмесячного перерыва. Повсеместные требования сохраняются: маски, перчатки и социальная дистанция.

Свежий воздух Экспозиция выставки «Мир, сотворенный заново» Фото: пресс-служба Серпуховского музея

В регионе открылись три крупных выставки: одна в Серпухове и две в Истре. В Серпуховском историко-художественном музее представлена экспозиция «Мир, сотворенный заново». Сюда привезли 87 работ русских живописцев конца XIX — начала XX века. Среди них Врубель, Кончаловский, Гончарова, Коровин, Серебрякова, Кустодиев, Ларионов, Бурлюк и Юон. Большую часть выставки сформировали из собраний региональных российских музеев.

Истринский музей «Новый Иерусалим» подготовил экспозицию «Младшие Брейгели и их эпоха». На ней собрали 70 работ из коллекции Валерии и Константина Мауергауз, большинство из которых россиянам покажут впервые.

В основе выставки — полотна трех Брейгелей: Питера Брейгеля-младшего (Адский), Яна Брейгеля-старшего (Бархатный) и Яна Брейгеля-младшего. Большая часть картин написана маслом на дереве, еще несколько — на меди и холстах.

Свежий воздух Посетители на выставке «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» в музее «Новый Иерусалим» Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Вторая знаменательная экспозиция откроется здесь же 29 декабря. На «Небесной мастерской» представят изделия русских ремесленников: федоскинскую миниатюру, гжель, жостовские подносы, павловопосадские платки, дулевский фарфор и другие. На обе выставки пускают только по электронным билетам в строго определенный интервал.

В Истре можно задержаться: 6–8 января в городе пройдет фестиваль «Мастерская Рождества». Для гостей построят мини-городок более чем из сотни домиков. В них расположатся 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 городских округов Подмосковья. Посетители смогут попробовать и купить фермерские продукты: копченое мясо, птицу и рыбу, мед, сладости, соленья, выпечку, сыры, пиво, колбасы и пельмени. Кроме того, на ярмарке будут продаваться ремесленные изделия.

Другое

В регионе также стартовал проект «Кинокаток»: катание на коньках можно совместить с просмотром новогодних фильмов. Пока к проекту присоединились две площадки — парк «Пехорка» в Балашихе и Центральный парк культуры и отдыха в Реутове. Кино показывают не каждый день, поэтому нужно сверяться с расписанием.

Свежий воздух Кинокаток в Балашихе Фото: Факт/inbalashikha.ru

В городском парке Красногорска открылась резиденция Деда Мороза, но записываться нужно заранее. Одновременно в помещении могут находиться не более 15 человек. Пообщаться и сфотографироваться с волшебником можно с 15 до 18 каждый день. Для детей здесь подготовили и другие активности: мастер-классы и игры.

Большой зимний фестиваль стартовал в Одинцово: в парке «Патриот» открылся каток на 3 тыс. кв. м и 50-метровая тюбинговая трасса. Здесь же можно покататься на собачьей упряжке, запряженной хаски, и посетить ярмарку с фермерскими продуктами.

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