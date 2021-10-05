«Ведутся переговоры о поставке в Черногорию «Спутника Лайт»

Черногория продолжает переговоры с властями РФ о возобновлении прямых рейсов и рассчитывает на их запуск в декабре, перед началом зимнего горнолыжного сезона . Об этом в интервью «Известиям» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович. Несмотря на отсутствие прямых перелетов, за этот летний сезон республику посетили 60 тыс. россиян . По словам политика, отдых в стране стал еще доступнее — цены в отелях сократились на 10–12% по сравнению с 2019 годом. Госсекретарь отметила: Черногория не планирует ужесточать коронавирусные ограничения , текущие правила въезда для россиян не изменятся.

«Мы благодарны за такое количество туристов из России»

— В октябре завершается летний туристический сезон на Адриатике. Сколько туристов из России посетили в этом году Черногорию? Можно ли сказать, что турпоток вернулся на допандемийный уровень?

— Могу сказать, что это был отличный летний сезон, мы очень довольны. По общим показателям мы близки к допандемийному 2019 году. Из России к нам приехало больше 60 тыс. человек. В сравнении с около 400 тыс. в 2019-м это, конечно, намного меньше. Несмотря на то что между нашими странами до сих пор не восстановлено прямое авиасообщение, мы удивлены и благодарны за такое количество туристов из России . Надеемся, что ситуация с запуском рейсов изменится и еще больше россиян будут планировать отдых в Черногории.

— Как идут переговоры по вопросу возобновления прямого авиасообщения между РФ и Черногорией?

— Эпидемиологическая ситуация во всем мире по-прежнему достаточно сложная, каждая страна принимает решение, которое считает самым лучшим для своих граждан. Полагаю, правительство России делает то, что на данный момент считает правильным для своих граждан, поэтому прямых рейсов до сих пор нет. Переговоры с Москвой по этой теме мы ведем, но разрешение вопроса зависит от развития эпидситуации.

Ведутся переговоры_1 Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович Фото: Посольство Черногории в РФ

— И всё же, по вашим оценкам, когда авиасообщение будет возобновлено?

— В течение летнего туристического сезона с эпидемиологической точки зрения процент заболевания был небольшой, сейчас уже несколько хуже. Надеемся продолжить диалог с властями РФ, чтобы возобновить авиасообщение, когда ситуация по заболеванию изменится. Ожидаем, что это произойдет к концу года . У нас уже почти 50% людей старше 18 лет вакцинировались, через пару месяцев, к декабрю, статистика вакцинации будет еще лучше.

Мы стараемся создать хорошие условия отдыха для всех наших туристов. Черногория — фактически единственная страна в Европе, у которой есть выход к морю и которая была открыта для практически всех иностранных туристов всё лето. Благодаря политике правительства Черногории наш летний туристический сезон был самым успешным в Средиземноморье. Очень гордимся этим фактом. Также наши горнолыжные центры уже почти готовы к приему туристов, все готовятся к зимнему сезону .

«Правила не станут строже»

— Можете ли вы подтвердить, что Черногория начала требовать у туристов ковид-сертификаты для посещения ресторанов, кинотеатров и других общественных заведений? Считается ли сертификат о вакцинации российским препаратом достаточным основанием для входа?

— Да, вы правильно сказали. После летнего турсезона мы продолжаем активно бороться с пандемией, продолжаем защищать наших граждан и туристов. Надеемся, что такие меры окажутся достаточно эффективными.

Говоря о российских сертификатах — да, они подходят для входа. Можно либо показать подтверждение о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, либо подтверждение, что человек переболел ковидом или предоставить экспресс-тест на выявление антител, он должен быть не старше 48 часов .

— Турция не так давно отказалась принимать без ПЦР-теста россиян, привитых однокомпонентной российской вакциной «Спутник Лайт». Принимает ли такие сертификаты Черногория?

— Мы принимаем туристов, которые вакцинированы российскими препаратами, потому гражданам России будет легко соблюдать наши правила въезда. На данный момент ведутся переговоры о поставке в Черногорию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» («Спутник V» страна ранее уже получала, переговоры о поставках «Спутника Лайт» начались в конце лета. — «Известия»). Если мы будем ввозить эти вакцины для своих граждан, то, конечно, будем признавать и сертификаты о вакцинации россиян, приезжающих в Черногорию .

— Будете ли вы принимать тех россиян, кто привился вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВак»?

— Если мы будем ввозить эти вакцины для своих граждан и если они будут одобрены со стороны Всемирной организации здравоохранения, то да.

— Во всем мире наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, осенью, по прогнозам ученых, ожидается очередная волна пандемии. Будет ли Черногория ужесточать правила въезда для россиян? Как это будет происходить?

— Думаю, что текущие правила и условия для туристов — если ситуация не изменится кардинально — не станут строже .

Ведутся переговоры_4 Отдыхающие на пляже в Петроваце в Черногории Фото: РИА Новости/Ольга Головко

— Можно ли констатировать, что стоимость отдыха в Черногории на фоне пандемии снизилась? Насколько уменьшился средний чек тура или гостиницы по сравнению с прошлым годом?

— В летнем турсезоне цены в гостиницах были на 10–12% меньше, если сравнивать с 2019 годом. Цены в ресторанах и магазинах, например, не так сильно сократились.

— Соседняя Сербия предлагает иностранцам вакцинные туры за препаратами, признаваемыми ЕС и ВОЗ. Намерена ли Черногория также развивать вакцинный туризм? Стоит ли туристам из РФ рассматривать республику для этих целей?

— Летом, насколько мне известно, у иностранцев была возможность вакцинироваться в Черногории благодаря большому количеству вакцин, в том числе AstraZeneca и Sinopharm. На данный момент это сложнее.

Ведутся переговоры_3 Храм Богородицы на Рифе (1622 год) близ города Пераст в Черногории Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— 6 октября состоится саммит ЕС–Балканы, на котором вновь будут обсуждать присоединение ряда стран региона, включая Черногорию, к ЕС. Что изменится в визовом режиме для россиян после присоединения Черногории к Евросоюзу?

— По текущему плану Черногория намерена вступить в ЕС до 2025 года. Мы много работаем для выполнения этой цели . Туризм для нас — самый важный сегмент индустрии, мы всегда будем стараться обеспечить лучшие условия для тех, кто хочет посетить нашу страну. Через туризм смотрится вся страна.

— Правила въезда в Черногорию для россиян сейчас максимально просты, нужен только загранпаспорт и тест на COVID-19. Рассматриваете ли вы возможность разрешить россиянам въезд в Черногорию по внутреннему паспорту, как это сделали в Армении, Кыргызстане и ряде других стран?

— Я сомневаюсь, что это будет возможно, но это никогда не было проблемой для российских граждан. Особенно учитывая, что они знают: Черногория никогда не будет для них чужой страной.