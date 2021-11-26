Израиль запретил полеты в семь стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Израиль включил в список запрещенных для посещения семь африканских стран после того, как там зарегистрировали случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщили 25 ноября в канцелярии премьер-министра государства.

«Следующие страны были определены как «красные»: Южная Африка, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини. Иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль», — сказано в тексте.

При этом гражданам Израиля, которые возвращаются из этих стран, включая трижды вакцинированных, предписано по прибытии отправиться на недельную изоляцию в отеле Corona, которая будет завершена после получения двух отрицательных ПЦР-тестов.

В случае отказа от тестирования израильтянам придется провести 14 дней изоляции в этой гостинице за свой счет.

«Премьер-министр будет проводить текущую оценку ситуации вместе с министром здравоохранения и специалистами в его офисе, чтобы внимательно следить за вспышкой нового штамма и предотвращать его распространение в Израиле», — отмечается в публикации.

Ранее в этот день телеканал CNBC сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу из-за обнаруженного в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективный иммунитет. Он считает, что мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов.