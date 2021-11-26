ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу из-за обнаруженного в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529, сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что на повестке встречи вопрос, насколько опасна новая мутация и можно ли ее считать «вызывающей беспокойство». Также будет обсуждаться влияние B.1.1.529 на препараты для лечения коронавируса и вакцины.

«Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, является ли он вариантом, вызывающим интерес, или вариантом, вызывающим озабоченность, после чего ВОЗ присвоит варианту греческое имя», — сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, на данный момент доступно более 100 полных генетических последователей нового варианта COVID-19.

«Очень важно, чтобы здесь не было резких реакций, особенно в отношении Южной Африки»», — добавила она.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. Он считает, что мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов.

Генетик Франсуа Баллу, в свою очередь, указал на то, что новый штамм сможет эффективнее уклоняться от антител.

19 ноября в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Николай Крючков выразил сомнение в появлении конкурентов у «Дельта»-штамма COVID-19. Специалист отметил, что «Дельта»-линия явно вытеснила остальные мутации вируса, однако пределы его эволюции уже где-то совсем близко.