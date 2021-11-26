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Британия приостановит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19

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Великобритания с пятницы, 26 ноября, временно прекратит полеты в шесть стран Африки из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом 25 ноября глава минздрава королевства Саджид Джавид.

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По его словам, британское ведомство исследует новую мутацию и предпринимает все необходимые меры предосторожности.

«С полудня завтрашнего дня (26 ноября — Ред.) шесть африканских стран будут добавлены в красный список, полеты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании будут помещены в карантин», — написал он в своем Twitter.

При этом Джавид не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Ранее в этот день власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран после того, как там зарегистрировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Речь идет о Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини.

На фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен.

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