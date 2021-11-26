Франция введет запрет на рейсы в страну из Южной Африки из-за штамма B.1.1.529

Франция вводит запрет на рейсы в страну из Южной Африки из-за штамма кооронавируса B.1.1.529. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает радиостанция France info со ссылкой на представителя французского правительства.

Данная мера будет действовать не менее 48 часов. Она коснется ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини.

«Те, кто посещал эти страны за последние 14 дней, должны сообщить об этом властям и как можно быстрее сдать ПЦР-тест», — говорится в сообщении.

С 26 ноября Великобритания также временно прекратит полеты в шесть стран Африки из-за распространения там нового штамма. По словам главы минздрава королевства Саджида Джавида, британское ведомство исследует новую мутацию и принимает все необходимые меры предосторожности.

В этот же день власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран, речь идет о Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини.

На фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен.