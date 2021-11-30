В России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система. Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее Попова отметила, что в РФ не выявлено случаев заболевания из-за штамма «Омикрон».

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется. Вместе с тем он подчеркнул, что расслабляться нельзя и необходимо соблюдать меры предосторожности.

Ранее, 29 ноября, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о готовности за несколько дней разработать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, новый штамм суммировал мутации, которые были у вируса до этого.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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