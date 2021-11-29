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В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово за несколько дней разработать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 29 ноября заявила глава агентства Вероника Скворцова.

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«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот «Омикрон», потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

По словам Скворцовой, новый штамм суммировал мутации, которые были у вируса до этого.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к штамму «Омикрон». Ученые уверены, что оба препарата эффективны против нового штамма, но в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) все же отметили, что если новая версия вакцин понадобится, она может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Дальнейшие шаги властей РФ, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о заразности штамма и его последствиях.

Ранее, 28 ноября, в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. В тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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