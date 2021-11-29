В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса

В данный момент весь мир и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Принимаемые меры будут зависеть от выводов ученых о том, насколько заразен штамм. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он (штамм «Омикрон». — Ред.) опасен. Эта информация анализируется в правительственном штабе, весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию», — сказал он на брифинге.

Дальнейшие шаги, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен штамм, какие могут быть последствия, насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что реакция рынков на штамм «Омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных не существует. Отвечая на вопрос, считает ли он, что эта реакция рынков кратковременная, Песков сказал: «Безусловно, это чисто эмоциональная реакция».

Ранее, в понедельник, в ВОЗ сообщили, что вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса «Омикрон» на глобальном уровне высока. В связи с этим организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран. Кроме того, ВОЗ рекомендовала государствам увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикона».

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов 28 ноября подчеркнул, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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