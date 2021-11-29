В ВОЗ заявили о высоком риске распространения нового штамма COVID-19

Вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса «Омикрон» на глобальном уровне высока. Об этом сообщила в понедельник, 29 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикона» на глобальном уровне высока <…> Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом «Омикрон», считается очень высоким», — говорится в документе ВОЗ, опубликованном в Twitter.

В связи с этим организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран. Кроме того, ВОЗ рекомендовала государствам увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикона».

Накануне в ВОЗ сообщили, что в районах Южной Африки, где распространен новый вариант коронавируса, увеличилось число людей с положительным результатом тестирования на COVID-19. При этом в организации добавили, что предстоит определить, «связано ли это со штаммом «Омикрон» или другими факторами».

В тот же день профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если «Омикрон» распространится наряду с «Дельтой», то будет поражать вакцинированных. По ее словам, «Дельта»-штамм может пропустить «Омикрон».

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов 28 ноября подчеркнул, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса.

24 ноября президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. Спустя пять дней глава государства рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а также контролировать темпы вакцинации.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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