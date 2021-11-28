В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «Омикрон» в России

В России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм «Омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — рассказал он журналистам.

Ранее в этот день российский сенатор Владимир Круглый заявил о высокой вероятности того, что новый штамм «Омикрон» уже есть в России. Новый вариант вируса в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта, считает политик.

Также в воскресенье в центре ФБУН «Вектор» Роспотребнадзора указали на то, что новый штамм «Омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.

Как уточнили медики из Южно-Африканской Республики, новый штамм коронавируса быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

При этом официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что паника по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон» не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакцинной защиты от этого штамма.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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