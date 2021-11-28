Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19
Мир
Байдена застали в магазине без защитной маски
Мир
В Венгрии назвали лицемерием заявления ЕС об изменении миграционной политики
Общество
Трем категориям россиян повысят пенсии в декабре
Мир
Власти США разработают план на случай распространения штамма «Омикрон»
Общество
Число пострадавших после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 76
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Общество
Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
МИД Венгрии уличил Запад в лицемерии из-за непризнания «Спутника V»
Сюжет:

Врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «Омикрон»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом 27 ноября рассказали медики из Южно-Африканской Республики, встревоженные скоростью распространения мутации вируса среди молодежи.

Свеженазванный гость: попадет ли новый штамм COVID-19 в Россию
Ученые рассказали, чем вариант «омикрон» опаснее «дельты»

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», — рассказала врач Рудо Матива, слова которой приводит газета Times of Israel.

В этот же день главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

Также официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что паника по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон» не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакциной защиты от этого штамма.

26 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021