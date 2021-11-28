Врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «Омикрон»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом 27 ноября рассказали медики из Южно-Африканской Республики, встревоженные скоростью распространения мутации вируса среди молодежи.

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», — рассказала врач Рудо Матива, слова которой приводит газета Times of Israel.

В этот же день главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

Также официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что паника по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон» не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакциной защиты от этого штамма.

26 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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