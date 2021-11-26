В РФ проверят вакцины на эффективность против новых штаммов COVID-19

Специалисты проверяют российские вакцины от коронавируса на эффективность против новых штаммов. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов», — заявил министр.

Он также рассказал, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» есть в наличии во всех пунктах вакцинации в России.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российский препарат вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных последствий от применения препарата зафиксировано не было.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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