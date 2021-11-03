The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 3 ноября сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутника Лайт», по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета», — рассказали в РФПИ.

Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Ранее, 21 октября, ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России доказали эффективность вакцины «Спутник Лайт» против «Дельта»-штамма COVID-19.

14 октября в РФПИ сообщили, что бустерный укол российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» дает сильный иммунный ответ. Комбинация AstraZeneca и российского препарата показала отличные результаты, отметили в РФПИ.

15 сентября аргентинская газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы сообщила, что российская вакцина «Спутник V» показала наивысшую эффективность против штамма «Дельта» в сравнении с препаратами AstraZeneca и Sinopharm. Эффективность «Спутника V» по отношению к штамму «Дельта», по разным данным, составляет от 83 до 94%.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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