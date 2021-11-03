Прямой эфир
Политика
Сенатор оценил призыв генерала ВСУ ввести военное положение на Украине из-за РФ
Общество
Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта
Мир
Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад
Общество
В России выявили 40 443 случая COVID-19 за сутки
Мир
Песков прокомментировал слова Байдена о «горящей тундре»
Мир
Bloomberg сообщило о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая
Общество
Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве
Общество
Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву
Наука
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Общество
В Томской области продлили нерабочие дни на неделю
Сюжет:

The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 3 ноября сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Легкое продвижение: кому больше подойдет новая вакцина «Спутник Лайт»
Появление в обороте однокомпонентного препарата ускорит формирование коллективного иммунитета

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутника Лайт», по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета», — рассказали в РФПИ.

Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Ранее, 21 октября, ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России доказали эффективность вакцины «Спутник Лайт» против «Дельта»-штамма COVID-19.

14 октября в РФПИ сообщили, что бустерный укол российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» дает сильный иммунный ответ. Комбинация AstraZeneca и российского препарата показала отличные результаты, отметили в РФПИ.

15 сентября аргентинская газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы сообщила, что российская вакцина «Спутник V» показала наивысшую эффективность против штамма «Дельта» в сравнении с препаратами AstraZeneca и Sinopharm. Эффективность «Спутника V» по отношению к штамму «Дельта», по разным данным, составляет от 83 до 94%.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021