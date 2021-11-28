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Британские врачи усомнились в опасности штамма «Омикрон»

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Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 27 ноября пишет издание The Daily Telegraph.

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Отмечается, что реакция медиков была вызвана заявлением премьер-министра королевства Бориса Джонсона о том, что существует вероятность распространения нового штамма среди привитых от COVID-19 людей.

По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты <…> но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — цитирует издание слова профессора.

Кроме того, он оценил решения британских властей ограничить авиасообщение со странами, где обнаружена новая мутация, как правильные.

В свою очередь, профессор Оксфордского университета Джон Белл сказал, что через какое-то время вариант «Омикрон» может вызывать лишь насморк и головные боли у своих носителей, однако не станет причиной для госпитализаций.

Ранее в этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все контактировавшие с носителями «Омикрон»-штамма жители королевства обязаны будут изолироваться.

Кроме того, принято решение о введении обязательного ПЦР-теста для всех въезжающих в страну и установлен режим изоляции до получения результата.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

Кроме того, в Нидерландах власти проверяют на наличие новой мутации у десятков вернувшихся из Южной Африки граждан.

В этот же день на две недели свои границы для иностранцев закрыл Израиль. Так, зарубежным туристам будет запрещен въезд в страну, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

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