Британские врачи усомнились в опасности штамма «Омикрон»
Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 27 ноября пишет издание The Daily Telegraph.
Отмечается, что реакция медиков была вызвана заявлением премьер-министра королевства Бориса Джонсона о том, что существует вероятность распространения нового штамма среди привитых от COVID-19 людей.
По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».
«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты <…> но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — цитирует издание слова профессора.
Кроме того, он оценил решения британских властей ограничить авиасообщение со странами, где обнаружена новая мутация, как правильные.
В свою очередь, профессор Оксфордского университета Джон Белл сказал, что через какое-то время вариант «Омикрон» может вызывать лишь насморк и головные боли у своих носителей, однако не станет причиной для госпитализаций.
Ранее в этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все контактировавшие с носителями «Омикрон»-штамма жители королевства обязаны будут изолироваться.
Кроме того, принято решение о введении обязательного ПЦР-теста для всех въезжающих в страну и установлен режим изоляции до получения результата.
27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.
Кроме того, в Нидерландах власти проверяют на наличие новой мутации у десятков вернувшихся из Южной Африки граждан.
В этот же день на две недели свои границы для иностранцев закрыл Израиль. Так, зарубежным туристам будет запрещен въезд в страну, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.