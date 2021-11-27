В Британии выявили два случая заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

В Великобритании выявили два случая заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон». Об этом сообщил 27 ноября глава минздрава Саджид Джавид.

«В Великобритании было выявлено два случая заболевания вариантом коронавируса Omicron», — уточнил министр в эфире Sky News.

По его словам, эти два человека находятся на самоизоляции.

Также он отметил, что будет проведено целенаправленное тестирование в районах, где были выявлены случаи заболевания, — в Ноттингеме и Челмсфорде.

«Это реальное напоминание о том, что пандемия еще далека от завершения», — резюмировал он.

Ранее 27 ноября сообщалось, что в Чехии выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» у местной жительницы, вернувшейся из Египта.

Также в этот день глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма COVID-19.

По его словам, этот штамм может стать таким же заразным, как «Дельта», и таким же опасным, как Эбола. Он указал на отсутствие на данный момент точных данных об опасности штамма. При этом специалистам известно, что «Омикрон» быстро распространяется по миру.

Накануне, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. Также отмечалось, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом довольно высок.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма. При этом он указал на необходимость относиться с настороженностью к новому варианту COVID-19, так как он содержит большое количество мутаций. В связи с этим эксперт заявил о важности вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».