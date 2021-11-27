В Чехии выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения страны Даниэл Кэппл.

«В данный момент нам известно, что у вернувшейся в республику возникло обоснованное подозрение на заражение штаммом «Омикрон», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Кэлпл добавил, что информация об этом будет подтверждена либо опровергнута в обозримом будущем, когда будут готовы окончательные результаты анализов.

По данным местных СМИ, имеется ввиду жительница города Либерец, расположенном на севере Чехии, отдыхавшая в Египте по турпутевке.

Накануне, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. Также отмечалось, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом довольно высок.

Ранее 27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма COVID-19.

По его словам, этот штамм может стать таким же заразным, как «Дельта», и таким же опасным, как Эбола. Он указал на отсутствие на данный момент точных данных об опасности штамма. При этом специалистам известно, что «Омикрон» быстро распространяется по миру.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма. При этом он указал на необходимость относиться с настороженностью к новому варианту COVID-19, так как он содержит большое количество мутаций. В связи с этим эксперт заявил о важности вакцинации.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».