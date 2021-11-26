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В Европе выявлен первый случай инфицирования штаммом коронавируса из ЮАР

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Штамм коронавируса B.1.1.529, который ранее начал распространяться в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и других странах юга Африки, обнаружили у одного человека в Бельгии. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в ходе пресс-конференции.

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Это первый подтвержденный случай распространения нового штамма в Европе.

«У нас есть случай подтвержденного варианта [штамма коронавирусной инфекции B.1.1.529]», —цитирует Ванденбрука Reuters.

Он отметил, что пока нет точных данных, является ли штамм особо опасным, поэтому призвал «соблюдать бдительность, но не паниковать».

Вирусолог Марк ван Ранст, чья лаборатория сотрудничает с бельгийским институтом общественного здравоохранения Sciensano, сообщил в Twitter, что новый штамм коронавируса обнаружили у человека, вернувшегося из Египта 11 ноября. По его словам, симптомы COVID-19 житель Бельгии начал испытывать 22 ноября.

Ранее в этот день руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил «Известиям», что случаев выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории России не зафиксировано.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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