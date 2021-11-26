В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии нового штамма COVID-19 в РФ

Случаев выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории России не зафиксировано. Об этом «Известиям» 26 ноября сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Случаев выявления нового штамма в РФ пока не обнаружено, несмотря на постоянную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую лабораториями Роспотребнадзора и других ведомств», — сообщил он.

По его словам, более трансмиссивные штаммы, если они имеют преимущество перед остальными, могут активно распространяться по планете, так как границы достаточно прозрачны. Поскольку Россия не изолирована от других стран, то вероятность заноса инфекции остается, что наблюдалось ранее с другими штаммами.

«Ту же вышеупомянутую подлинию AY.4.2, несмотря на пока ее неширокое распространение в мире, моя лаборатория выявила в образцах из Москвы и области еще в октябре», — привел он пример.

Выиграть время по распространению разных штаммов позволяют разные меры, включая приостановку полетов, заключил Хафизов.

С 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Королевстве Эсватини, Танзании. Решение принято на фоне обнаружения на территории этих стран нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков предположил, что B.1.1.529 может оказаться более болезнетворным и убийственным, чем штамм «Дельта», так как существует вероятность, что он уже адаптировался и прошел много стадий мутаций.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление B.1.1.529 стало попыткой вируса обойти коллективный иммунитет. Мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов, напомнил он.

Накануне власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки из-за распространения нового штамма. Израиль включил в список запрещенных для посещения семь африканских стран, после того как там зарегистрировали случаи заражения новым вариантом коронавируса.

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