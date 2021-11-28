В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов

Штамм коронавируса «Омикрон» может быть выявлен у десятков граждан Нидерландов, вернувшихся из Южной Африки, сообщает 27 ноября Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

По данным ведомства, на фоне распространения новой мутации COVID-19 власти решили протестировать два пассажирских рейса, прибывших из Африки.

Отмечается, что положительный результат на коронавирус сдал 61 из 624 таких пассажиров. Предположительно, у путешественников выявлен именно вариант «Омикрон». Все они в настоящее время изолированы.

Образцы всех тестов направлены для дальнейшего анализа в институт. В ведомстве подчеркнули, что окончательные выводы будут сделаны по итогам дальнейших исследований.

За день до этого Нидерланды приняли решение приостановить авиасообщение со странами Южной Африки из-за выявления в регионе нового штамма коронавируса.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

При этом в России случаев штамма «Омикрон» пока не выявлено.

Также в субботу итальянские ученые из госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») показали изображение белка нового штамма «Омикрон» и сравнили его с вариантом «Дельта». Согласно данным исследователей, в «Дельта» было 18 мутировавших аминокислотных остатков, при этом в варианте «Омикрон» их 43.

В этот же день сообщалось, что Южно-Африканская Республика предоставит образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон» агентствам по биобезопасности других государств.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.