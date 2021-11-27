Итальянские ученые показали изображение белка нового штамма «Омикрон»

Итальянские ученые представили первое в мире изображение «спайк-белка» (spike-protein) нового штамма «Омикрон». Его 27 ноября опубликовала газета Corriere della Sera.

Представитель госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус») рассказал, что специалисты «реконструировали» новую мутацию коронавируса и сравнили ее с вариантом «Дельта».

На изображении представлены два белка обоих штаммов, на которых красным отмечены наиболее изменившиеся области. Так, в «Дельта» было 18 мутировавших аминокислотных остатков, при этом в варианте «Омикрон» их 43.

Omicron, ecco la prima foto della variante scattata al Bambino Gesù https://t.co/AYuqYCGZZm pic.twitter.com/LdRdixAXjE — Corriere della Sera (@Corriere) November 27, 2021

«Дальнейшие исследования покажут нам, является ли эта мутация нейтральной, менее опасной или более опасной», — отметили исследователи.

Ранее в субботу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека, имеющего слабый иммунитет после перенесенной болезни COVID-19 и не полного выздоровления.

В этот же день сообщалось, что Южно-Африканская Республика предоставит образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон» агентствам по биобезопасности других государств.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

При этом в России случаев штамма «Омикрон» пока не выявлено.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.