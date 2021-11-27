ЮАР передаст другим странам образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон»

Южно-Африканская Республика предоставит образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон» агентствам по биобезопасности других государств. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра.

«Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом «Бета» — направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире», — приводит его слова газета Financial Times.

Специалист уточнил, что такие запросы ЮАР получила от США и Великобритании. Он подчеркнул, что центр всегда поддерживал тесное сотрудничество со всеми мировыми агентствами безопасности, чтобы «ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее».

Как добавил Оливейра, образцы направляются исключительно государственным организациям, частные компании не могут их получить.

Ранее в этот день два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии.

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что «Омикрон»-штамм появится в России в ближайшие месяцы.

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.