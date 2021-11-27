Вирусолог спрогнозировал сроки появления в России штамма COVID-19 «Омикрон»

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда «Омикрон»-штамм COVID-19 может появиться в России. Об этом сообщается 27 ноября на сайте издания «Секрет фирмы».

По словам специалиста, ранее уже не раз в разных странах фиксировали локальные штаммы — южноафриканский, бразильский, перуанский и т.д. При этом широкого распространения они не получили, поэтому трудно пока что предположить, как поведет себя новый штамм.

«Он еще не изучен, его открыли только 11 ноября. Еще неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться — тоже покажет время», — сказал Альтштейн.

Также вирусолог добавил, что если этот штамм окажется таким же эпидемичным, как «Дельта»-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут.

«Нельзя исключить, что в ближайшие месяцы он может и у нас оказаться», — добавил специалист.

Кроме того, он подчеркнул, что этот процесс небыстрый.

По словам Альтштейна, когда возникает какой-то новый штамм коронавируса, обнаружить его крайне трудно. Его выявляют только тогда, когда он уже получает определенное распространение.

Профессор добавил, что сейчас, например, в ЮАР уже известны 77 случаев «Омикрон»-штамма, но, несмотря на это, пока нет данных о том, к каким тяжелым заболеваниям он может привести и имеет ли он высокую летальность.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких странах зафиксировали появление нового, южноафриканского, варианта коронавируса, который назвали «Омикрон»-штаммом. Эту вариацию уже считают самой опасной из всех существующих. Однако пока выявленная разновидность мало изучена, и непонятно, распространится ли новый штамм по всему миру.

Эксперты рекомендовали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включить «Омикрон» в список вариантов, вызывающих обеспокоенность. Также они напомнили о необходимости ношения масок, вакцинации и соблюдении социальной дистанции.

Ранее 27 ноября в Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон». По словам министра по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе, «Омикрон» с большой долей вероятности обнаружен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и сейчас находится на самоизоляции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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