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Вирусолог спрогнозировал сроки появления в России штамма COVID-19 «Омикрон»

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Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда «Омикрон»-штамм COVID-19 может появиться в России. Об этом сообщается 27 ноября на сайте издания «Секрет фирмы».

По словам специалиста, ранее уже не раз в разных странах фиксировали локальные штаммы — южноафриканский, бразильский, перуанский и т.д. При этом широкого распространения они не получили, поэтому трудно пока что предположить, как поведет себя новый штамм.

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«Он еще не изучен, его открыли только 11 ноября. Еще неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться — тоже покажет время», — сказал Альтштейн.

Также вирусолог добавил, что если этот штамм окажется таким же эпидемичным, как «Дельта»-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут.

«Нельзя исключить, что в ближайшие месяцы он может и у нас оказаться», — добавил специалист.

Кроме того, он подчеркнул, что этот процесс небыстрый.

По словам Альтштейна, когда возникает какой-то новый штамм коронавируса, обнаружить его крайне трудно. Его выявляют только тогда, когда он уже получает определенное распространение.

Профессор добавил, что сейчас, например, в ЮАР уже известны 77 случаев «Омикрон»-штамма, но, несмотря на это, пока нет данных о том, к каким тяжелым заболеваниям он может привести и имеет ли он высокую летальность.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких странах зафиксировали появление нового, южноафриканского, варианта коронавируса, который назвали «Омикрон»-штаммом. Эту вариацию уже считают самой опасной из всех существующих. Однако пока выявленная разновидность мало изучена, и непонятно, распространится ли новый штамм по всему миру.

Эксперты рекомендовали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) включить «Омикрон» в список вариантов, вызывающих обеспокоенность. Также они напомнили о необходимости ношения масок, вакцинации и соблюдении социальной дистанции.

Ранее 27 ноября в Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон». По словам министра по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе, «Омикрон» с большой долей вероятности обнаружен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и сейчас находится на самоизоляции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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