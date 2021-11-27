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В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения штамма COVID-19 «Омикрон»

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Штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека, имеющего слабый иммунитет после перенесенной болезни COVID-19 и не полного выздоровления. Об этом 27 ноября заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове газете Financial Times.

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Представитель ВОЗ призвала «не клеймить» страны, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать адекватно.

По мнению Ван Керкхове, необходимо пристальнее наблюдать за штаммами, в числе которых «Омикрон», и проводить больше тестов и секвенирование штаммов.

«Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм «Дельта» никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им», — напомнила она.

Кроме того, представитель ВОЗ добавила, что выявление «Омикрона» сопоставимо с выявлением коронавируса в 2019–2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о количестве зараженных новым штаммом.

Ранее 27 ноября сообщалось, что Южно-Африканская Республика предоставит образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон» агентствам по биобезопасности других государств.

Кроме того, ранее в этот день два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

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