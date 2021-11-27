В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения штамма COVID-19 «Омикрон»

Штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека, имеющего слабый иммунитет после перенесенной болезни COVID-19 и не полного выздоровления. Об этом 27 ноября заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове газете Financial Times.

Представитель ВОЗ призвала «не клеймить» страны, которые сообщают о новых вариантах, и реагировать адекватно.

По мнению Ван Керкхове, необходимо пристальнее наблюдать за штаммами, в числе которых «Омикрон», и проводить больше тестов и секвенирование штаммов.

«Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм «Дельта» никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им», — напомнила она.

Кроме того, представитель ВОЗ добавила, что выявление «Омикрона» сопоставимо с выявлением коронавируса в 2019–2020 годах в Китае. Представитель ВОЗ не указала данные о количестве зараженных новым штаммом.

Ранее 27 ноября сообщалось, что Южно-Африканская Республика предоставит образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон» агентствам по биобезопасности других государств.

Кроме того, ранее в этот день два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.