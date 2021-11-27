Джонсон прокомментировал ситуацию со штаммом COVID-19 «Омикрон» в Британии

Британские власти обяжут изолироваться всех контактировавших с носителями «Омикрон»-штамма. Об этом 27 ноября заявил на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом он пояснил, что ужесточение правил обусловлено риском распространения в стране нового штамма коронавируса «Омикрон».

Кроме того, принято решение о введении обязательного ПЦР-теста для всех въезжающих в страну и установлен режим самоизоляции до получения результата.

«Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата», — уточнил Джонсон.

До настоящего момента при въезде в страну людям, которые привиты признанными в Великобритании вакцинами, самоизоляция не требовалась. Но для прибывающих из ряда других стран, в частности из России, новые ужесточения ничего не меняют — продолжит действовать требование автоматической десятидневной самоизоляции и будет необходимо сдать три ПЦР-теста — один до въезда в страну и два после.

Как отметил глава британского правительства, новый штамм коронавируса демонстрирует способность передаваться между полностью вакцинированными людьми.

«Этот вариант распространяется по миру, и два случая уже выявлены у нас в Соединенном Королевстве. Как это всегда бывает с новыми разновидностями вируса, есть многое, чего на столь раннем этапе мы просто не можем знать, однако наши ученые получают о нем всё больше и больше информации», — добавил Джонсон.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма. При этом он указал на необходимость относиться с настороженностью к новому варианту COVID-19, так как он содержит большое количество мутаций. В связи с этим эксперт заявил о важности вакцинации.