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В ВОЗ призвали не паниковать из-за «Омикрон»-штамма коронавируса

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Паника по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон» не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакцинной защиты от этого штамма. Об этом в субботу, 27 ноября, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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«Мне кажется, паники не должно быть, потому что мы еще не знаем, <…> [будет ли вакцина защищать от «Омикрон»-штамма коронавируса — Ред.], если будет обходить вакцину, насколько снизится эффективность вакцины», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Кроме того, Вуйнович предположила, что новый штамм COVID-19 может быть более заразным по сравнению с обнаруженными ранее. Следует подождать и понаблюдать на поведением «Омикрон»-штамма.

По словам представителя ВОЗ, Африка не располагает достаточным количеством вакцин, хотя «Южно-Африканская Республика даже и производит вакцину».

Ранее в этот же день газета Corriere della Serа опубликовала изображение спайк-белка (spike-protein) нового штамма «Омикрон», который представили итальянские ученые. По информации представителя госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус»), специалисты «реконструировали» новую мутацию коронавируса и сравнили ее с вариантом «Дельта». На изображении представлено два белка обоих штаммов, на которых красным отмечены наиболее изменившиеся области.

В субботу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенной болезни COVID-19.

В этот же день сообщалось, что Южно-Африканская Республика предоставит образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон» агентствам по биобезопасности других государств.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

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