В Совфеде заявили о высокой вероятности наличия в России нового штамма COVID-19 «Омикрон»

Российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый убежден, что новый штамм COVID-19 «Омикрон» с высокой вероятностью уже есть в России. Новый вариант вируса в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта, считает политик.

«Штамм «Омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в РФ) являются наши люди, которые посещали Египет», — указал он в беседе с «РИА Новости» 28 ноября.

Сенатор подчеркнул необходимость ограничить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока новый штамм не будет достаточно изучен.

Ранее в этот день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

При этом главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса. По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в свою очередь указала на то, что паника по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон» не имеет оснований в связи с отсутствием данных об эффективности вакциной защиты от этого штамма.

Днем ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.