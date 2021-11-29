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В Центре им. Гамалеи изучат эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма

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В Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к штамму «Омикрон». Об этом 29 ноября сообщили специалисты центра.

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Ученые уверены, что оба препарата эффективны против данного штамма COVID-19, но тем не менее начали положенную по протоколу адаптацию вакцин.

Как уточняет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), если новая версия вакцин всё же понадобится, она может быть подготовлена для массового производства за 45 дней, а «несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против «Омикрона» могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля.

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, повышен. В организации отметили, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока.

В организации призвали ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

29 ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон». По его словам, штамм с нестабильным геномом и легко поддается мутациям, что ухудшает его жизнеспособность. Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько новый штамм коронавируса «Омикрон» опасен. Дальнейшие шаги властей РФ, по его словам, будут зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о заразности штамма и его последствиях.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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