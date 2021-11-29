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Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии с приходом в РФ штамма «Омикрон»

Вирусолог Альтштейн: если штамм «Омикрон» дойдет до России, то пандемия закончится
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Судить о характеристиках нового штамма коронавируса «Омикрон» пока преждевременно, однако даже если он дойдет до России, с его приходом настанет конец пандемии. Такое мнение в понедельник, 29 ноября, в беседе с «Известиями» выразил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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По словам эксперта, данный вариант вируса имеет 52 мутации в главном поверхностном белке — S-белке, то есть он обладает нестабильным геномом и легко поддается мутациям.

«Мутации ухудшают жизнеспособность любого организма, в том числе и вируса. Этот вариант явно имеет неплохой потенциал распространения, но пока о нем мало что известно. Судя по тому, что известно об около 100 зараженных им людях и ни один из них не умер, вирус не отличается большой патогенной способностью», — добавил эксперт.

Альтштейн также выразил надежду, что «Омикрон» не смертоносен.

«Пока непонятно насколько он чувствителен к антителам, выявляемым разными вакцинами, и его летальность полностью не изучена. О мерах профилактики я воздержался бы говорить. Я убежден, что даже если он дойдет до России, с его приходом настанет конец эпидемии», — заключил вирусолог.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, повышен. В организации полагают, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за штамма «Омикрон».

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов на следующий день сообщил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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