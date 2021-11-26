РФ ограничит въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. Об этом 26 ноября сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Королевстве Эсватини, Танзании.

«С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевстве Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевстве Эсватини, Объединенной Республике Танзания, Специального административного района Гонконг», —указано в сообщении.

Ограничение также распространяется на иностранных граждан, находящихся в указанных странах в течение последних 10 дней.

Как уточнили в оперштабе, соответствующее решение принято на фоне обнаружения на территории данных государств нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

«По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, до 1 февраля 2022 года продлена приостановка авиасообщения между Россией и Танзанией.

Ранее в этот день технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен заявила «Известиям», что государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529.

При этом накануне власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки из-за распространения там нового штамма. Также власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран, после того как там зарегистрировали случаи заражения новым вариантом коронавируса.

На фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 ВОЗ в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Вместе с тем в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.