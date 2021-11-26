Приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 1 февраля

Приостановка авиасообщения между Россией и Танзанией продлена до 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«В связи с выявлением нового штамма оперативным штабом приняты следующие решения: <…> продлить приостановку авиасообщения с Объединенной Республикой Танзания до 1 февраля 2022 г. включительно», — отметили в сообщении.

25 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении российским авиакомпаниям в текущем году компенсаций за отмену вывозных рейсов из Турции и Танзании. Речь идет о периоде приостановления авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

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